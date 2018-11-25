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Bağcılar'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 22:24 | Son Güncelleme

Bağcılar'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O3 kara yolundan İkitelli istikametine giden Hakan K. yönetimindeki 34 SA 7988 plakalı otomobil, Yüzyıl Köprüsü yakınlarında yoldan geçmek isteyen bir kişiye çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve üzerinde kimlik belgesi bulunmayan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Hakan K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazada yaralanan kişinin Suriye uyruklu olduğu ve polisten kaçarken olayın yaşandığı ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Suriyeli yaya çarpması

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