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Bağcılar’da soygun girişimi kamerada

17.12.2020 16:24 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da tekstil imalathanesi soymak için gelen hırsızlar, kepengin kilidini kesmeye çalıştıkları esnada mahalle sakinleri uyanınca korkup kaçtılar.

Bağcılar’da tekstil imalathanesi soymak için gelen hırsızlar, kepengin kilidini kesmeye çalıştıkları esnada mahalle sakinleri uyanınca korkup kaçtılar. Hırsızların, dükkanın önüne gelip kepengi makasla kesme anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde 2141 Sokak’ta bulunan bir tekstil imalathanesinde yaşandı. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde, minibüsle atölye önüne gelen 5 kişi, önce keşif yaptı. Daha sonra gözüne kestirdikleri imalathanenin kepenk kilidini demir makasla kesmeye çalıştılar. O esnada mahalle sakinleri gürültüye uyanınca hırsızlar korkup kaçtı. Hırsızların dükkanın önüne gelip kepengi makasla kesme anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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