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Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan binanın akıbeti belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı binadan alınan karotların incelemesinin ardından ön rapor çıktı.

Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı binadan alınan karotların incelemesinin ardından ön rapor çıktı. Alınan beton örneklerinin mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında olduğu ve riskli olduğu tespit edildi. Bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesi sağlanacak.
Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak’ta bulunan 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltılmıştı. 1978 yılı yapımı olan ve ruhsat-iskanı bulunmayan binadan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilmişti. Binadan alınan karotların incelemesinin ardından ön rapor çıktı. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce hazırlanan rapor sonucuna göre alınan beton örneklerinin mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında olduğu ve riskli olduğu tespit edildi.

Bina sakinleri eşyalarını tahliye edecek
Bu gelişmenin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Demircan Sitesi’ndeki daire sahipleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde insanların mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. Bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesi sağlanacak. Bunun ardından aynı sokakta bulunan diğer binalardan da karot örnekleri alınarak incelemeler yapılacak. Öte yandan dairesini boşaltanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı da yapılacak.

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