HABER

Bağcılar'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da müzik stüdyosunda çıkan yangında yaşamını yitiren ve youtuber olarak bilinen Emre Özkan'ın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi

İstanbul Bağcılar'da çıkan yangında hayatını kaybeden ve youtuber olarak bilinen Emre Özkan'ın cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde defnedildi.

Aslançayırı Mahalle Camisi'ne getirilen 25 yaşındaki Özkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Özkan'ın ailesinin yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da dün, bir pasajdaki müzik stüdyosunda çıkan yangında dumandan zehirlenen ve youtuber olarak bilinen Emre Özkan ile kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı yaşamını yitirmişti.

YILLAR GEÇTİ! Bu heykellerin sırrı çözülemiyorYILLAR GEÇTİ! Bu heykellerin sırrı çözülemiyor
Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyorduAnkara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu
Okulda iş makinesi ile boya yaptılarOkulda iş makinesi ile boya yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar cenaze Havza yangın Yuotuber

En Çok Okunan Haberler

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Türk futbolunu sarsacak takas!

Türk futbolunu sarsacak takas!

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl hapis cezası

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl hapis cezası

Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.