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Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

70 dakikalık alçak uçuşta helikopterlere birçok kez ateş açıldı, Amerikan özel kuvvetler askerleri terörist başının saklandığı eve duvarı patlatarak girdi. Dünyanın kilitlendiği evin yeri ise, Türkiye'de yakalanan bir isim sayesinde bulundu. IŞİD liderinin eşlerinden birisiyle birlikte yakalanan Ethavi.

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Amerikan New York Times gazetesi, ABD özel kuvvetlerinin Suriye İdlib'deki bir köyde IŞİD terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürmesinin tüm detaylarını yazdı. Haberde, Türkiye ile ilgili önemli bir ayrıntı da var:

"Terörle mücadele yetkilileri Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme planını açıklarken, CIA ve özel harekât birliklerinin dünyanın en çok aranan teröristi Bağdadi'nin yerini tespit etmiş olduğunu ve operasyon hazırlığı içerisinde bulunduklarını bildiğini aktarıyor.

ABD istihbarat yetkilileri aylarca Trump'ı Bağdadi konusunda bilgilendirdi. Bağdadi'nin yakalanması Trump tarafından da bölgedeki en önemli öncelik olarak belirlenmişti.

Trump'ın çekilme kararı, operasyonun zamanını öne çekti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi.

Aynı yetkililer Bağdadi'nin Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldüğünü aktardı.

Askeri yetkililere göre bilinen gerçek, sahadaki komutanlar Trump'ın kararıyla birlikte bu karmaşık operasyonu gerçekleştirme konusunda daha ciddi bir baskı altına girmiş oldular.

Operasyonun gelişimi konusunda bilgi sahibi olan 10'a yakın ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat, ordu ve terörle mücadele yetkilisi Cumartesi gecesi başlatılan operasyona giden süreci anlattı.

Yaz aylarında CIA, Bağdadi'nin IŞİD'in rakibi El Kaide bağlantılı örgütlerin hakim olduğu Suriye'nin kuzeybatısındaki bir köyde bulunduğuna dair beklenmedik bir istihbarat alınca operasyonun planlaması başlatıldı.

ABD'li yetkililere göre bu istihbarat, Bağdadi'nin eşlerinden birisi ile yakalanmış olan bir IŞİD kuryesinin sorgulanmasının sonucunda elde edilmişti.

Söz konusu kuryenin adı, Bağdadi'nin danışmanlarından İsmail el Ethavi. Türkiye'de yakalanıp Irak'a iade edildi.

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Bağdadi Türkiye ETHAVİ IŞİD

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