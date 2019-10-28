Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Amerikan New York Times gazetesi, ABD özel kuvvetlerinin Suriye İdlib'deki bir köyde IŞİD terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürmesinin tüm detaylarını yazdı. Haberde, Türkiye ile ilgili önemli bir ayrıntı da var:

"Terörle mücadele yetkilileri Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme planını açıklarken, CIA ve özel harekât birliklerinin dünyanın en çok aranan teröristi Bağdadi'nin yerini tespit etmiş olduğunu ve operasyon hazırlığı içerisinde bulunduklarını bildiğini aktarıyor.

ABD istihbarat yetkilileri aylarca Trump'ı Bağdadi konusunda bilgilendirdi. Bağdadi'nin yakalanması Trump tarafından da bölgedeki en önemli öncelik olarak belirlenmişti.

Trump'ın çekilme kararı, operasyonun zamanını öne çekti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi.

Aynı yetkililer Bağdadi'nin Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldüğünü aktardı.

Askeri yetkililere göre bilinen gerçek, sahadaki komutanlar Trump'ın kararıyla birlikte bu karmaşık operasyonu gerçekleştirme konusunda daha ciddi bir baskı altına girmiş oldular.