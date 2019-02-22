HABER

"Bağdat'ın kadim mesleklerinden 'hasırcılık' zamana direniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Irak'ta, kaybolmaya yüz tutsa da "hasır örmeciliği", Bağdat'ın kadim bir sokağında titizlikle yürütülüyor - Başkentin Alavi semtindeki hasırcı dükkanında, kamış ve hurma ağaçlarının sapından sepet, sandalye, kuş kafesi, süpürge ve yelpaze gibi ürünler üretilerek satışa sunuluyor - Hasırcı dükkanı sahibi Hüsam Halid: - "Plastik ürünlerinin çoğalması ve teknolojinin ilerlemesiyle hasır ürünlerine talep azaldı" - "Bu ürünlerin değerini bilen ve bunları evinde süs eşyası olarak kullanmak isteyen özel müşterilerimiz var" - Mısırlı hasır işçisi Muhammed Abdulhalik: - "Hasırcılık, benim için rızk kapısı ve gelir kaynağıdır" - Bağdatlı Firas Veda: - "Irak'ta kavurucu sıcak ve elektrik kesintisinin sık sık yaşandığı yaz aylarında 'hasırdan üretilen yelpaze' evlerin olmazsa olmazıdır"

BAĞDAT (AA) HAYDAR KARAALP - Irak'ta günümüzde plastiğin yerini aldığı, kamış ve hurma sapından üretilen hasırlar, başkent Bağdat'ta zamana direnerek tek tük kalan hasırcılar tarafından örülmeye devam ediyor.

Orta Doğu'da nehir kenarlarında yetişen kamış ve bol bulunan hurma ağaçlarının saplarından örülen hasır ürünleri, plastik ve diğer sanayi ürünler ortaya çıkmadığı eski zamanlarda günlük hayatın vazgeçilmez ev gereçleri arasındaydı.

Hasır ürünlerinin sıklıkla kullanıldığı ve zor şartlara rağmen örülmesine devam edilen ülkelerin arasında Irak bulunuyor. Dicle ve Fırat Nehirlerine sahip, bereketli zengin toprakları olan Irak'ta hasırın çok eski bir geçmişi var.

Irak'ta hasır mesleğini icra edene Arapça'da "Havvas" deniliyor ve bu kelime kamış anlamına gelen "hus"tan geliyor.

Dicle Nehri'nin kenarında yetişen kamış ve ülkede bol olan hurma ağaçlarının dallarından yapılan sepet, sandalye, kuş kafesi, süpürge ve yelpaze gibi el işi hasır ürünlerini teknoloji ve sanayileşmeye rağmen başkent Bağdat'ta bulmak mümkün.

Atalardan miras kalan mesleği Bağdat'ın eski semtlerinde sürdüren hasırcılar, başta Iraklılar olmak üzere kentti ziyarete gelen turistlerin "el işi" denince satın almak istedikleri eşyalar arasında geliyor.

Bağdat'ın hizmetten yoksun daracık sokaklara sahip eski semtlerinden biri olan Alavi'de zor şartlar ve ülkenin içinde bulunduğu istikrarsızlığa rağmen üretime devam eden hasırcılara rastlanabilir.

Küçük bir dükkanda babasından devraldığı hasırcılık sanatını icra eden Hüsam Halid, plastik ürünlerin yerini aldığı hasırları özenle üretmeye çalışan nadir esnaflardan birisi.

AA muhabirine konuşan Halid, günümüzde hasır ürünlerine talebin azalmasından şikayet ederek, "Plastik ürünlerinin çoğalması ve teknolojinin ilerlemesiyle hasır ürünlerine talep azaldı. Ancak buradaki ürünlerin özel alıcıları, değerini bilen ve bunları evinde süs eşyası olarak kullanmak isteyen özel müşterilerimiz var." dedi.

Irak'taki evlerin yapısından söz eden Halid, yatay mimariye sahip evlerin bahçelerinin geniş olduğunu ve ürünlerin bazılarının bahçelerde süs olarak da kullanıldığını söyledi.

Halid, dükkanında ekmek ve çamaşır sepetlerinin yanı sıra, sehpa, kuş kafesi, süpürge ve bahçede kullanılan sandalye gibi hasır ürünlerin üretildiğini kaydetti.

Dükkanının yaklaşık 50 yıllık bir tarihinin olduğunu dile getiren Halid, şu anda hasır örme işini 73 yaşındaki Mısırlı Muhammed Abdulhalik ile birlikte yaptıklarını belirtti.

Mısır'dan Bağdat'a 44 yıl önce geldiğini ve hasır örme mesleğini babasından öğrendiğini söyleyen Abdulhalik, tüm zorluklara rağmen ülkesine geri dönmeyip kendisi gibi hasırcı olan Halid ile çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Mesleğine aşık olduğunu ve hiçbir zaman bırakmayı düşünmediğini ifade eden Abdulhalik, "Eskiden çok sayıda farklı sepetler örerdim. Hasırcılık, benim için rızk kapısı ve gelir kaynağıdır. Ördüğüm ürünler ucuza satılsa da, bu yaşa gelmeme rağmen mesleği bırakamıyorum." dedi.

Mısırlı Abdulhalik, Irak'ın 2003'te ABD tarafından işgal edilmesinden sonra ülkede meydana gelen olumsuz her türlü gelişmeden kendilerinin de direkt etkilendiğini, eski günleri yad ederek şöyle konuştu:

"Eskiden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bile gelip bizden hasır ürünleri satın alırlardı. 1980'lerde turistler gelirdi ve ince sepetleri alıp şapka mahiyetinde kullanırlardı. İşimiz eskiden (2003 öncesi) daha keyifliydi. O zamanlar, gece yarısına kadar çalışırdık.Şu anda ise hayat burada bitmiş durumda. Can güvenliğimiz tehlikede. Sabah ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Buna rağmen işimizi sürdürüyoruz."

- Kavurucu sıcağa karşı hasır yelpaze

Halid'in dükkanında alışveriş yapmaya gelen Bağdatlı Firas Veda, "Irak'ta elektrik kesintilerinin sık sık yaşandığı kavurucu sıcak yaz aylarında hasırdan üretilen yelpaze evlerin olmazsa olmazdır." dedi.

Irak'ta yelpazenin yanı sıra ev bahçelerindeki tandırda pişirilen sıcak ekmek için üretilen sepetlerin çok kullanıldığını söyleyen Veda, "Kuru yemişlerin bakterilerden korunması için hasırdan üretilen özel saklama sepetleri evlerde bulunduruluyor." diye konuştu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Kocaeli'de 'Güvenli Ev Projesi' hayata geçirildiKocaeli'de 'Güvenli Ev Projesi' hayata geçirildi
Büyükorhan Muhtarlar Derneği’nde seçim heyecanıBüyükorhan Muhtarlar Derneği’nde seçim heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat Hasırdan sepet örme ırak

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.