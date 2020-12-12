HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağdat’ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı

Bağdat’ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı

12.12.2020 21:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Meclisi’nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode’nin korumaları arasında silahlı çatışma çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Meclisi’nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode’nin korumaları arasında silahlı çatışma çıktı. İlçedeki sokakların asfaltlama çalışmaları sırasında bölgede bulunan milletvekilleri arasındaki sözlü taciz silahlı çatışmaya dönüştü.
Korumaların birbirine ateş açması bölgede paniğe neden olurken, görgü tanıkları bazı vatandaşların çatışmada yaralandığını iddia etti.
Çatışma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kaydederken kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
CHP'den taciz iddiasına disiplin soruşturmasıCHP'den taciz iddiasına disiplin soruşturması
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

CHP'den Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması

CHP'den taciz iddiasına disiplin soruşturması

12 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu: 28 günlük tam kapanma uygulanmalı

'28 günlük tam kapanma uygulanmalı'

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Elektrik kesintisi listesi 13 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.