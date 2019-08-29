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Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilikte yapılan resepsiyona Türk kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun askeri ataşelik personeli, Bağdat'taki NATO misyonu ve DEAŞ ile mücadele koalisyonunda görevli subay ve astsubayların katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, Zafer Bayramı dolayısıyla son derece mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, devlet ve millet olarak nice güzel zafer bayramlarının kutlanması temennisinde bulundu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Bağdat Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

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