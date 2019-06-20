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Bağdat'ta Irak-Türkiye İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani: - "Türk şirketlerine çeşitli alanlarda yatırım yapması ve iki ülke çıkarına hizmet edecek ortak ekonomik projeler geliştirmek için ülkemize gelmeleri için çağrı yapıyorum. Türk iş insanlarını Irak ile tarım, sanayi, ticaret, iskan ve imar alanlarında anlaşmalar imzalamaya davet ediyorum"

BAĞDAT (AA) - Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Türk şirketlerini Irak'ta çeşitli alanlarda yatırım yapmaya çağırdı.

Bağdat Babylon Otel'de Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla düzenlenen Irak-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, söz konusu forumun iki ülke arasındaki ortak ekonomik ilişkileri geliştirecek "tarihi ve önemli süreç" olduğunu söyledi.

"Bu vesileyle, büyük deneyimlere sahip Türk şirketlerini Irak'ta çeşitli alanlarda yatırım yapmaya çağırıyorum." diyen Ani, söz konusu forumun Irak ve Türkiye'deki özel sektörü destekleme konusunda olumlu sonuçların olması dileğinde bulundu.

Ani, ülkesinin terörle mücadelesini tamamladığı bu dönemde Türk şirketlerinin yatırımları için fırsat oluşturduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk şirketleri tüm yatırım alanlarında büyük deneyimlere sahip. Irak hükümeti de özel sektörü destekleyen vizyonla yola çıktı. Türk şirketlerine çeşitli alanlarda yatırım yapması ve iki ülke çıkarına hizmet edecek ortak ekonomik projeler geliştirmek için ülkemize gelmeleri için çağrı yapıyorum. Türk iş insanlarını Irak ile tarım, sanayi, ticaret, iskan ve imar alanlarında anlaşmalar imzalamaya davet ediyorum."

Iraklı Bakan Ani, sözlerini, "Türkiye Cumhuriyeti'ne Irak ile temasların sürdürülmesi ve bu forumun düzenlenmesi için teşekkür ediyorum." diye tamamladı.

- "Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle yılı taçlandıracağız"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da Irak ile ilişkilerin tüm alanlarda geliştiğini vurgulayarak, "Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan, etkileyici bir heyetle geldi. Burada da etkileyici bir heyetle karşılaştık. Bakanımızın bu ziyareti ekonomik ilişkileri sağlamlaştırdı." dedi.

Bağdat'taki forumun ekonomik, yatırım ve müteahhitlik alanında önemli fırsatlar sunacağını ifade eden Yıldız, "Irak ile bu yıla iyi başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna doğru ziyaretiyle bu yılı taçlandıracağız." diye konuştu.

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Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani Irak-Türkiye İş Forumu Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

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