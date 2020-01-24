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Bağdat'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bağdat'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi.

Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.

Sadr yanlılarının temsili kefen giyerek katıldığı gösteriye, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar oldu.

Irak bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD'ye ve Irak'taki askeri varlığına karşı sloganlar attı.

Bağdat'ta gösteri nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alındı, Cadiriye bölgesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Mukteda es-Sadr

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