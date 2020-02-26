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Bağımlı kişilik bozukluğunun etkileri ve tedavisi

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bağımlı kişilik bozukluğu, kişilik bozuklukları içerisinde yaklaşık yüzde 2,5’luk bir paya sahiptir. Bu kişilik bozukluğuna sahip kişilerin başlıca ortak özellikleri sürekli olarak çevresinden öğüt ve destek alma ihtiyacı, sorumluluk alamama ve karşı koyamamadır. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, devamlı başkalarına ihtiyaç duymak ve yalnız kalamamak gibi belirtileri olan bağımlı kişilik bozukluğuna dair bilgiler verdi.

Bağımlı kişilik bozukluğunun etkileri ve tedavisi

Birey olmakta zorluk çeken bağımlı kişilik bozukluğuna sahip kişiler, başkalarının ihtiyaçlarının yanında kendilerini ikinci plana atarlar. Özgüvensizlik ve yalnız kalındığında duyulan aşırı rahatsızlık da bu kişilerde sıklıkla görülen semptomlardır.

GENEL ÖZELLİKLERİ VE BELİRTİLERİ

Çocuklarda daha belirgin olan ve kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlığa, kronik fiziksel hastalığı olan bireyler daha yatkındır. Lider sorumluluğu almak yerine itaatkar olmayı tercih eden bağımlı kişilik bozukluğuna sahip bireyler, karamsarlık, pasiflik, cinsel ve kızgınlık duygularını gösterme korkusu gibi başka ortak özellikler de taşıyabilirler. Yakın bir ilişkisi sonlandığında destek kaynağı olarak derhal başka bir ilişki arayışı içine giren bu kişiler, daima kendilerini yetersiz hissederler.

İş hayatlarında da başarısız sayılabilecek olan hastalar, mesleki olarak en çok yöneticisi olmadan tek başlarına iş yapamamakta güçlük çekerler. Devamlı yönlendirilmeye ihtiyaç duyan bu bireyler kullanılmaya da açıktır ve tüm bunların altında başkalarının yardımı olmadan hiçbir şey yapamayacaklarına inanmaları yatmaktadır. Depresyon, alkol veya madde kullanımına yatkınlıkları yüksek olan bağımlı kişilik bozukluğuna sahip bireyler, doğru terapi yaklaşımı ile sıkıntılarından kurtulabilirler.

TEDAVİ NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR?

Kişilik bozukluklarında kullanılan birçok psikoterapi yöntemi vardır. Bu noktada kişiye özel ve uygun terapi yöntemi ile bazı durumlarda ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi uygulanabilmektedir. Tedavide amaç, terapi sayesinde kişinin yaşamış olduğu sorunların farkına varılması ve düzeltilmesinin sağlanmasıdır. Bağımlı kişilik bozukluğunun tedavisinde genellikle başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Özellikle iç-görü geliştirici terapi ile danışanın davranışlarının geçmişini anlaması ve terapistin de desteğiyle terapi öncesine nazaran daha fazla bağımsız, güçlü ve kendine güvenli olabilmesi başarılabilmektedir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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