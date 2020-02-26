Bağımlı kişilik bozukluğunun etkileri ve tedavisi

Birey olmakta zorluk çeken bağımlı kişilik bozukluğuna sahip kişiler, başkalarının ihtiyaçlarının yanında kendilerini ikinci plana atarlar. Özgüvensizlik ve yalnız kalındığında duyulan aşırı rahatsızlık da bu kişilerde sıklıkla görülen semptomlardır.

GENEL ÖZELLİKLERİ VE BELİRTİLERİ

Çocuklarda daha belirgin olan ve kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlığa, kronik fiziksel hastalığı olan bireyler daha yatkındır. Lider sorumluluğu almak yerine itaatkar olmayı tercih eden bağımlı kişilik bozukluğuna sahip bireyler, karamsarlık, pasiflik, cinsel ve kızgınlık duygularını gösterme korkusu gibi başka ortak özellikler de taşıyabilirler. Yakın bir ilişkisi sonlandığında destek kaynağı olarak derhal başka bir ilişki arayışı içine giren bu kişiler, daima kendilerini yetersiz hissederler.

İş hayatlarında da başarısız sayılabilecek olan hastalar, mesleki olarak en çok yöneticisi olmadan tek başlarına iş yapamamakta güçlük çekerler. Devamlı yönlendirilmeye ihtiyaç duyan bu bireyler kullanılmaya da açıktır ve tüm bunların altında başkalarının yardımı olmadan hiçbir şey yapamayacaklarına inanmaları yatmaktadır. Depresyon, alkol veya madde kullanımına yatkınlıkları yüksek olan bağımlı kişilik bozukluğuna sahip bireyler, doğru terapi yaklaşımı ile sıkıntılarından kurtulabilirler.