Vakalar dünyada artıyor: İngiltere MPOX virüsü alarmı verdi! Bu yeni bir varyant

İngiltere’de Asya’dan dönen bir kişide mpox virüsünün iki farklı alt türün birleşmesiyle oluşan yeni bir varyant tespit edildi. Uzmanlar virüsün hâlâ evrim geçirdiğini ve küresel vakaların hızla arttığını belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Vakalar dünyada artıyor: İngiltere MPOX virüsü alarmı verdi! Bu yeni bir varyant
Çiğdem Sevinç

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), mpox virüsünün (eski adıyla maymun çiçeği) yeni bir rekombinant yani iki farklı alt türün karışımından oluşan varyantını tespit etti. Virüs, yakın zamanda Asya’dan İngiltere’ye dönen bir kişide görüldü.

HALA EVRİM GEÇİRİYOR

Yapılan genom incelemesinde virüsün hem Clade Ib hem de Clade IIb alt türlerinden genetik parça taşıdığı ortaya çıktı. Yetkililer, bunun virüsün hâlâ değişmeye ve evrim geçirmeye devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

UKHSA’dan Katy Sinka açıklamasında,

“Genomik testlerimiz sayesinde bu yeni mpox türünü tespit ettik. Virüsün nasıl değiştiğini ve olası etkilerini anlamak için incelemeler sürüyor.” dedi.

VAKALAR DÜNYADA ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu yıl 94 ülkede yaklaşık 48 bin mpox vakası ve 201 ölüm bildirildi. WHO, artış nedeniyle geçen yıl Ağustos’ta mpox’u “küresel sağlık acil durumu” ilan etmiş, Eylül’de ise vakalar azalınca bu karar kaldırılmıştı.

İngiltere’de ise risk grubundakilere yönelik bir mpox aşı programı uygulanıyor. UKHSA, ülkedeki vaka sayılarının şu anda düşük olduğunu ancak yeni varyantın bulunmasının “yakın takip ve dikkat” gerektirdiğini vurguluyor.

08 Aralık 2025
08 Aralık 2025

