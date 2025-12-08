Bir günde tek okulda 170 hasta öğrenci: Bazısı hastaneye bile yattı! Hepsi bu virüs yüzünden 'Mutasyona uğradı'

Kuzey İrlanda’daki Ebrington İlkokulu’nda 170 öğrenci aynı gün hastalanarak derse katılamadı. Okul müdürü Brian Guthrie, durumu “Covid günlerine dönmek gibi” olarak nitelendirdi. Okulda yaklaşık 500 öğrenci bulunuyor, yani her üç öğrenciden biri hasta.

GRİP DIŞINDA BELİRTİLERİ DE VAR

Bazı öğrenciler hastaneye giderken, küçük bir grup tedavi için yatış yaptı. Öğrenciler arasında sadece grip değil, mide rahatsızlıkları, boğaz ağrısı ve farklı hastalıklar da yaygın.

Guthrie, yüksek devamsızlık nedeniyle öğretmenlerin okuma-yazma ve matematik derslerini tam olarak işleyemediğini söyledi.

10 YILIN EN CİDDİ SEVİYESİNDE

Uzmanlar, bu yıl grip salgınının son 10 yılın en ciddi seviyelerinden biri olabileceğini belirtiyor. Yaz aylarında mutasyona uğrayan H3 tipi grip virüsü, çocukları daha çok etkiliyor.

NHS, salgına karşı grip aşısı uyarısı yaptı. Dr. McClean, çocukların aşılanması halinde hastaneye yatış riskinin yüzde 70 azalacağını açıkladı.