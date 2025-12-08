KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Bir günde tek okulda 170 hasta öğrenci: Bazısı hastaneye bile yattı! Hepsi bu virüs yüzünden 'Mutasyona uğradı'

Kuzey İrlanda’daki Ebrington İlkokulu’nda bir günde 170 öğrenci hastalandı, hatta bazıları hastaneye yatırıldı. Öğrencilerde sadece grip değil mide rahatsızlığı ve boğaz ağrısı gibi farklı belirtiler de görüldü. Mutasyona uğrayan H3 tipi grip çocukları ciddi şekilde etkilerken, NHS çocukları aşı olmaya çağırdı.

Bir günde tek okulda 170 hasta öğrenci: Bazısı hastaneye bile yattı! Hepsi bu virüs yüzünden 'Mutasyona uğradı'
Çiğdem Sevinç

Kuzey İrlanda’daki Ebrington İlkokulu’nda 170 öğrenci aynı gün hastalanarak derse katılamadı. Okul müdürü Brian Guthrie, durumu “Covid günlerine dönmek gibi” olarak nitelendirdi. Okulda yaklaşık 500 öğrenci bulunuyor, yani her üç öğrenciden biri hasta.

Bir günde tek okulda 170 hasta öğrenci: Bazısı hastaneye bile yattı! Hepsi bu virüs yüzünden Mutasyona uğradı 1

GRİP DIŞINDA BELİRTİLERİ DE VAR

Bazı öğrenciler hastaneye giderken, küçük bir grup tedavi için yatış yaptı. Öğrenciler arasında sadece grip değil, mide rahatsızlıkları, boğaz ağrısı ve farklı hastalıklar da yaygın.

Guthrie, yüksek devamsızlık nedeniyle öğretmenlerin okuma-yazma ve matematik derslerini tam olarak işleyemediğini söyledi.

Bir günde tek okulda 170 hasta öğrenci: Bazısı hastaneye bile yattı! Hepsi bu virüs yüzünden Mutasyona uğradı 2

10 YILIN EN CİDDİ SEVİYESİNDE

Uzmanlar, bu yıl grip salgınının son 10 yılın en ciddi seviyelerinden biri olabileceğini belirtiyor. Yaz aylarında mutasyona uğrayan H3 tipi grip virüsü, çocukları daha çok etkiliyor.

NHS, salgına karşı grip aşısı uyarısı yaptı. Dr. McClean, çocukların aşılanması halinde hastaneye yatış riskinin yüzde 70 azalacağını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
79 yaşında estetiksiz halini gören tanıyamadı79 yaşında estetiksiz halini gören tanıyamadı
Ünlü TV yıldızının yüzünün hali korkutuyor! 2 yıldır evden çıkmıyorduÜnlü TV yıldızının yüzünün hali korkutuyor! 2 yıldır evden çıkmıyordu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
virüs ilkokul öğrenci mutasyon hasta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.