Bağımlılıktan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

BİLAL ALTIOK - Burdur Valiliğinin başlattığı projeyle hem uyuşturucudan kurtulan hem de iş sahibi olan genç, hayatında temiz bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

H.K.(25), arkadaş ortamında "Bir kereden bir şey olmaz." diyerek kullanmaya başladığı uyuşturucunun kısa sürede bağımlısı oldu. Uyuşturucu nedeniyle zor günler geçiren H.K, hiç kimseyle iletişim kurmamaya, çevresinden uzaklaşmaya başladı.

Birkaç kez tedavi görmesine rağmen bir türlü uyuşturucu batağından kurtulamayan H.K, zaman zaman ağır krizler geçirdi. Bu süreçte H.K'nin 2017'de severek evlendiği A.K. ile bir çocukları dünyaya geldi. H.K, eşinin desteği ve çocuğunun babasız kalmaması için üç yıl bağımlısı olduğu uyuşturucudan kurtulmaya karar verdi.

Valiliğin 2019'da başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi"ni duyan H.K, ailesinin de desteğiyle tedaviye başladı. Proje kapsamında tıbbi tedavi olan H.K, süreç içinde rehabilitasyon ve sosyal uyum etkinliklerine katıldı. Projeyle uyuşturucudan uzaklaşan H.K, İŞKUR destekli kamuda 6 aylık toplum yararına işe başladı. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan H.K, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle özel sektörde bir akaryakıt istasyonunda istihdam edildi.