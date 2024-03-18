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    4. Bağırsak çalıştıran smoothie tarifi! İftar sonrası içildiğinde muhteşem etki gösteriyor! Yüksek lif kaynağı

    Bağırsak çalıştıran smoothie tarifi! İftar sonrası içildiğinde muhteşem etki gösteriyor! Yüksek lif kaynağı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    18.03.2024 15:36
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    Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızı etkileyen önemli bir faktördür. Düzenli olarak bağırsakları çalıştıran besinler tüketmek önemlidir. Bağırsak çalıştıran smoothie tarifi, iftar sonrası içildiğinde muhteşem etki gösteriyor. Bu smoothie, yüksek lif kaynağı olmasıyla bağırsakları harekete geçirir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

    Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Dengeli bir sindirim sistemi için düzenli olarak lifli gıdalar tüketmek önemlidir. Yüksek lif kaynağı içeren bu smoothie, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler. Sağlıklı bir sindirim için bu tarifi deneyerek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu lif alımını artırabilir ve bağırsaklarınızı hareketlendirebilirsiniz.

    BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN SMOOTHİE

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    İftar sonrası içmek için harika olan bu tarif, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak dostu ve sıvı desteği olarak iyi bir seçim. Ayrıca sebze yemeyen çocuklar için de süper bir fikir, çocuğunuz içinde sebze olduğunu asla anlamayacak.

    Tarif için gerekli malzemeler;

    • 1 avuç çilek ve/veya kırmızı meyveler
    • 1 küçük yerli muz
    • 1 küçük boy yeşil kabak
    • 1 bardak süt (bitkisel de olabilir)
    • 1 tk fıstık ezmesi

    Tüm malzemeleri sırasıyla blenderdan geçirin. Karışımı bir bardağa boşaltıp keyifle tüketin.

    Afiyet şifa olsun!

    ChefGPT


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