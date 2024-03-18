Bağırsak çalıştıran smoothie tarifi! İftar sonrası içildiğinde muhteşem etki gösteriyor! Yüksek lif kaynağı

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Dengeli bir sindirim sistemi için düzenli olarak lifli gıdalar tüketmek önemlidir. Yüksek lif kaynağı içeren bu smoothie, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler. Sağlıklı bir sindirim için bu tarifi deneyerek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu lif alımını artırabilir ve bağırsaklarınızı hareketlendirebilirsiniz.

BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN SMOOTHİE

İftar sonrası içmek için harika olan bu tarif, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak dostu ve sıvı desteği olarak iyi bir seçim. Ayrıca sebze yemeyen çocuklar için de süper bir fikir, çocuğunuz içinde sebze olduğunu asla anlamayacak.

Tarif için gerekli malzemeler;

1 avuç çilek ve/veya kırmızı meyveler

1 küçük yerli muz

1 küçük boy yeşil kabak

1 bardak süt (bitkisel de olabilir)

1 tk fıstık ezmesi

Tüm malzemeleri sırasıyla blenderdan geçirin. Karışımı bir bardağa boşaltıp keyifle tüketin.

Afiyet şifa olsun!







