Sevdiğiniz kişi yanınıza geldiğinde kendinizi daha huzurlu, mutlu ve güvende hissetmeniz yalnızca duygusal bir tepki olmayabilir. Yakın ilişkiler, beyindeki ödül sistemi ve stres mekanizmaları başta olmak üzere vücudun farklı sistemleriyle etkileşime girebiliyor. YourTango'da yayımlanan bir haberde, sevilen birinin yanında bulunmanın beden üzerindeki dört olumlu etkisine dikkat çekildi.

1. STRES SEVİYESİNİN DÜŞMESİNE YARDIMCI OLABİLİYOR

Güven duyulan birinin yanında bulunmak, vücudun stres tepkisinin hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Sevilen kişinin yanında oturmak veya ona sarılmak, kişinin kendisini daha güvende hissetmesini sağlayarak rahatlamayı destekleyebiliyor.

Haberde aktarılan 2022 tarihli ve PLOS ONE dergisinde yayımlanan bir araştırmada, stresli bir durumla karşılaşmadan önce romantik partnerlerine sarılan kadınların kortizol tepkisinin, sarılmayan kadınlara kıyasla daha düşük olduğu belirlendi. Vücudun stres tepkisinde önemli rol oynayan kortizol hormonundaki bu değişim, fiziksel yakınlığın stres yönetimiyle ilişkisini ortaya koyuyor.

2. MUTLULUK VE YAKINLIKLA İLİŞKİLİ KİMYASALLAR SALGILANIYOR

Sevilen biriyle vakit geçirmek, beynin ödül sistemini harekete geçirebiliyor. Bu süreçte mutluluk ve haz duygularıyla ilişkili dopaminin salgılanması, kişinin kendisini daha enerjik ve neşeli hissetmesine katkıda bulunabiliyor.

Sarılma, kucaklaşma ve el ele tutuşma gibi fiziksel temaslar ise sosyal bağ ve duygusal yakınlıkla ilişkilendirilen oksitosin salgısını destekleyebiliyor. Haberde atıfta bulunulan 2022 tarihli bir araştırmada da romantik aşkın, dopamin ve oksitosinle ilişkili beyin yollarını içerdiği belirtiliyor.

3. VÜCUDUN BAZI İŞLEVLERİ DAHA DENGELİ ÇALIŞABİLİYOR

Sevilen birinin yanında bulunmak, yalnızca ruh halini değil, vücudun fizyolojik tepkilerini de etkileyebiliyor. Vücut sıcaklığının korunması ve kan şekeri düzeyinin düzenlenmesi gibi süreçler, kişinin genel fizyolojik dengesinin bir parçasını oluşturuyor.

Haberde aktarılan 2026 tarihli Science Advances araştırmasına göre, sevilen bir kişinin yakınında bulunması, bazı fizyolojik bozulmaların daha sınırlı yaşanması ve yaralanma sonrasında daha hızlı toparlanmayla ilişkili olabilir. Bu bulgu, yakın sosyal ilişkilerin vücudun stres ve toparlanma süreçleriyle bağlantısına işaret ediyor.

4. HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ DESTEKLEYEBİLİYOR

Güçlü sosyal bağlar ve duygusal destek, bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olabiliyor. Uzun süreli stresin bağışıklık işlevlerini olumsuz etkileyebildiği ve vücuttaki iltihaplanma süreçleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Kendini güvende ve desteklenmiş hissetmek ise stresin yönetilmesine katkı sağlayabiliyor.

2016 tarihli ve Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada, daha geniş bir yakın ilişki ağına sahip kişilerin soğuk algınlığına karşı daha dirençli olabildiği bildirildi. Araştırmacılar, sosyal ilişkilerin genel sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Bulgular, sevilen kişilerle kurulan güçlü bağların hem psikolojik hem de fiziksel sağlıkla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, sosyal destek tek başına hastalıklardan korunmayı garanti etmiyor; sağlık üzerindeki etkiler kişiden kişiye ve yaşam koşullarına göre değişebiliyor.