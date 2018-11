Bağırsak hastalıklarında probiyotik kullanımı ve gaita nakline dikkat

Gaita naklinin depresyondan obeziteye kadar etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar yürütüldüğünü anlatan Bor, şu ifadelere yer verdi:

"Belki ileride bu uygulama için iyi şeyler söylenebilir, ancak o gün şu an için bugün değil. Bugün için, gaita nakline yönelik tedaviler hala deneyseldir ve kanıta dayalı tıp açısından şu an için etkili olduğuna yönelik bir sonuç yoktur. Bu uygulama her durumda yapılamaz, olumlu sonuçlar geçicidir. En önemlisi de uzun süreli sonuçlar henüz bilinmemektedir, ciddi hastalıklara yol açıp açmayacağı belli değildir. Bu nedenle, gaita naklinin 'C difficile enfeksiyonu' hastalığı dışında henüz hiçbir kullanım alanı bilimsel olarak ispatlı değildir."