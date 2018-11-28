HABER

Bağırsak hastalıklarında probiyotik kullanımı ve gaita nakline dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türk Gastroenteroloji Derneği Prof. Dr. Serhat Bor: "Antibiyotikle ilişkili ishallerde probiyotikleri çok kullanıyoruz. Hassas bağırsak sendromunda probiyotik kullanımına ilişkin bilimsel çalışmaların büyük çoğunluğunda hiçbir olumlu etki gösterilemedi, ancak küçük bir kısmında minimum etki olduğu belirtildi. Oysa, elimizde çok daha iyi ilaçlar var" - "Sağlıklı kişilerin, probiyotik kullanmasının bu kişilere hiçbir getirisi yok. Bu bir pazarlama tekniği" - "(Gaita nakli) ABD Gıda ve İlaç Dairesi, kanlı öldürücü bir ishal türü olan 'C difficile enfeksiyonu' hastalığında gaita naklinin yararlı olduğunun gösterildiğini bildirdi. Bunun dışındaki tüm kullanımlar ise deneyseldir" - "Olumlu sonuçlar geçicidir. En önemlisi de uzun süreli sonuçlar henüz bilinmemektedir, ciddi hastalıklara yol açıp açmayacağı belli değildir. Bu nedenle, gaita naklinin 'C difficile enfeksiyonu' dışında henüz hiçbir kullanım alanı bilimsel olarak ispatlı değil"

ANTALYA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılabilen probiyotik ve gaita naklinin belli hastalıklar dışında olumlu etki yaptığına ilişkin bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirterek, çok daha etkili medikal tedavilerin olduğunu bildirdi.

Türk Gastroenteroloji Derneğince Antalya'da düzenlenen "35. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi"nde AA muhabirine açıklama yapan Dernek Başkanı Prof. Dr. Bor, bağırsaklardan kaynaklı hastalıkların tedavisinde medikal uygulamaların yanı sıra probiyotikler ve "gaita nakli" gibi uygulamaların kanıta dayalı tıp açısından değerlendirildiğini söyledi.

Vücudun deri, üreme organları, solunum ve en sık bağırsak sistemi bölgelerine yerleşmiş yararlı bakterilerin, o bölgenin "mikrobiyotası" olarak isimlendirildiğini belirten Bor, ortalama 70 kg bir kişinin yaklaşık 1,5-2 kilogramının mikroplardan oluştuğunu anlattı.

Bor, bağırsaklarda, insan vücudundaki toplam hücre sayının on katı kadar bakteri bulunduğunu aktararak, sağlıklı bir vücudun bu bakterilerle uyumlu bir şekilde yaşadığını dile getirdi. Prof. Dr. Bor, "Bu olay anne karnında başlıyor." dedi.

Bor, sağlıklı mikroorganizmalar olan bu bakterileri "sağlık için olmazsa olmaz" diye niteledi.

- Probiyotikler, SGK tarafından geri ödeme dışında

Son yıllarda kullanımı artan probiyotiklerin de faydası bulunan bir grup bakteri olduğu değerlendirmesinde bulunan Bor, şunları dile getirdi:

"Probiyotiklerin bir grubunun yararı var ama ülkemizde bu konudaki bilgi kirliliği ne yazık ki ilaçların yararının ötesine geçmiş durumda. Sağlıklı kişilerin, probiyotik kullanmasının bu kişilere hiçbir getirisi yok. Bu bir pazarlama tekniği. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hekimler olarak bizler de belli hastalıklarda probiyotikleri kullanıyoruz. Antibiyotikle ilişkili ishallerde probiyotikleri çok kullanıyoruz. Hassas bağırsak sendromunda probiyotik kullanımına ilişkin bilimsel çalışmaların büyük çoğunluğunda hiçbir olumlu etki gösterilemedi, ancak küçük bir kısmında minimum etki olduğu belirtildi. Oysa, elimizde çok daha iyi ilaçlar var.

Probiyotikleri, özellikle ishalle ya da şişkinlikle giden hassas bağırsak hastalıklarında birinci sırada olmasa da ikinci ya da üçüncü seçenek olarak kullanılabiliriz."

Bor, probiyotiklerin kısa süreli kullanılması gerektiğinin altını çizerek, bu ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödemesinin bulunmadığını belirtti. Vatandaşların bu nedenle dikkatli olmaları gerektiğini belirten Bor, "Probiyotikler, ticari açıdan çok cazip bir meta. Çünkü, hastanın eczanelerden peşin parayla aldığı bir ilaç ve fiyatı da yüksek." diye konuştu.

Kefir, yoğurt gibi doğal probiyotiklerin tüketilebileceğini anlatan Bor, "Ancak bunların da çok ciddi tedavi edici özelliği yok. Ama sonuçta bunlar sağlıklı gıdalar, tüketilebilir ancak beklenti içinde olunmamalı." dedi.

Bağırsak hastalıklarının tedavisinde psikolojik etkinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Bor, "Plasebo etkisi önemli. Plasebo, farmakolojik olarak etkisiz bir ilaçtır. Plasebo verdiğimiz hastalarda, hassas bağırsak hastalığını yüzde 65 iyileştiriyor. Yani, hastamız diyor ki 'Ben alıyorum iyi geliyor' Çünkü o yüzde 65 hasta, kendini iyi hisseden gruba giriyor ama gerçekte bir etki olmuyor." sözlerine yer verdi.

- "Gaita naklinin 'C difficile enfeksiyonu' dışında bilimsel etkisi yok"

Prof. Dr. Bor, tartışılan konulardan birinin de uygulama alanı artan "gaita nakli" olduğunu söyledi.

Türkiye'de bu uygulamanın son yıllarda artış gösterdiğini ifade eden Bor, "Gaita nakli, hasta birine, tercihen yakını olmak üzere sağlıklı kişiden alınan gaitanın, çok ciddi testlerden geçirildikten sonra, endoskopik yöntemle nakli olarak tanımlanıyor. Alınan gaita, hasta kişinin kalın bağırsağına yerleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bor, uygulamayla bağırsağın bakteri yapısının değiştirildiğini belirterek, "Sağlıklı kişiden alınan bakteriler, o bağırsağa yerleşerek orada bir değişiklik yapıyor. Ama etkisi kısa sürüyor, bağırsak bir süre sonra yine eski halini alıyor." diye konuştu.

Gaita naklinde birden fazla sayıda uygulama gerekebileceğini anlatan Bor, "ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kanlı öldürücü bir ishal türü olan 'C difficile enfeksiyonu' hastalığında gaita naklinin yararlı olduğunun gösterildiğini, rutin uygulamada kullanıldığını bildirdi. Bunun dışındaki tüm kullanımlar ise deneyseldir. Çok ciddi, etik kurul onayı alınmış bir bilimsel bir çalışma paralelinde yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gaita naklinin depresyondan obeziteye kadar etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar yürütüldüğünü anlatan Bor, şu ifadelere yer verdi:

"Belki ileride bu uygulama için iyi şeyler söylenebilir, ancak o gün şu an için bugün değil. Bugün için, gaita nakline yönelik tedaviler hala deneyseldir ve kanıta dayalı tıp açısından şu an için etkili olduğuna yönelik bir sonuç yoktur. Bu uygulama her durumda yapılamaz, olumlu sonuçlar geçicidir. En önemlisi de uzun süreli sonuçlar henüz bilinmemektedir, ciddi hastalıklara yol açıp açmayacağı belli değildir. Bu nedenle, gaita naklinin 'C difficile enfeksiyonu' hastalığı dışında henüz hiçbir kullanım alanı bilimsel olarak ispatlı değildir."

PARTNERKadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!Kadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!
'Organ bulundu haberiyle adeta dilim tutuldu''Organ bulundu haberiyle adeta dilim tutuldu'
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağırsak hastalıkları gaita nakli probiyotikler Türk Gastroenteroloji Derneği Prof. Dr. Serhat Bor

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

İlginizi Çekebilir

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Erdoğan'a destek: Bu işi çözelim

Her derde deva besin: Kereviz

Her derde deva besin: Kereviz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Bakan müjdeyi verdi! Önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hiperaktivite nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Çocuğunuz sizinle göz teması kuruyor mu?

Propolis nedir, neye iyi gelir? Propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Kilo vermeye yardımcı 10 altın besin!

Kilo vermeye yardımcı 10 altın besin!

AIDS belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır? AIDS tedavisi nasıl olur

Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...

Yoğun cinsel yaşam erkeklerde prostat kanserini azaltıyor

Yoğun cinsel yaşam kanseri önler mi?

Hamilelik şekeri nedir? Sebepleri nelerdir? Nasıl kontrol altına alınabilir?

Gebelik şekerine dikkat! Kimler risk altında?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.