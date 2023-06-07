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'Bağırsaklar dışarıdaydı' Ayı saldırısına uğrayan çocuğun doktoru konuştu! 'Yavrumuz toparladı şükür'

07.06.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun tedavisi devam ederken durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Çocuğun doktoru, "Geldiğinde tansiyonu düşük, nabzı yüksekti ve genel durumu kötüydü. Ayı arkadan saldırdığı için bel, sırt bölgesinde kasları parçalayarak bağırsaklar dışarıdaydı" dedi. Acil ameliyata aldıklarını kaydeden doktor "Bugün durumu iyi. Kan verdik. Yavrumuz toparladı şükür" ifadelerini kullandı.

'Bağırsaklar dışarıdaydı' Ayı saldırısına uğrayan çocuğun doktoru konuştu! 'Yavrumuz toparladı şükür'

Dün Tokat merkeze bağlı Semerci köyünde yaşayan E.Y. (11) Batmantaş Yaylası’ndan hayvan yayımı sonrası dönüş sırasında ayı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.Y., Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil ameliyata giren E.Y.'nin ameliyatı iyi geçti. Hayati tehlikeyi atlatan E.Y.'nin tedavisi sürerken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"BAĞIRSAKLAR DIŞARIDAYDI"

Tokat Devlet Hastanesinde Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ahmet Sümbül yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan E.Y.'nin bağırsaklarının dışarıda olduğunu ifade ederek, “Geldiğinde tansiyonu düşük, nabzı yüksekti ve genel durumu kötüydü. Ayı arkadan saldırdığı için bel, sırt bölgesinde kasları parçalayarak bağırsaklar dışarıdaydı. Bu şekilde de zaten başka yere gidecek durumu olmadığı için acil ameliyata almak durumunda kaldık. Acil ameliyata aldık. Ameliyat esnasında ince bağırsaklarda, kalın bağırsakta yaralanma vardı. Bunları keserek, geri uç uca dikerek onardık, tamir ettik. Oradaki kasları onardık. Sonra yoğun bakıma aldık. Geceyi yoğun bakımda geçirdi. Bugün elhamdülillah durumu iyi. Kan verdik. Yavrumuz toparladı şükür. Bugün servise aldık, gördüğünüz gibi durumu iyi. Biraz sonra da hastamızı yürüteceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmasa da bu süreci iyi bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Rabbim onu ailesine ve bizlere bağışladı. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu süreci atlatmış oluruz” dedi.

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"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ İÇİN NET BİR ŞEY KONUŞMAK ÇOK KOLAY DEĞİL"

Sümbül, bundan sonraki süreç için net bir şey konuşmanın çok kolay olmadığına değinerek, “Tabii bundan sonraki süreç için net bir şey konuşmak çok kolay değil. Çünkü bağırsak anastomozu yaptık. Oradaki ayının zarar verdiği, kaslarda, bölgelerde bir enfeksiyon gerçekleşip gerçekleşmemesine, o bağırsağı diktiğimiz, uç uca bağladığımız yerdeki dikişlerin durumuna göre, bu süreç bir hafta kadar da sürebilir, daha da uzun sürebilir. Başka bir komplikasyon çıkmazsa, tahminen 1 hafta 10 gün burada kalabileceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

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"OLAY YAYLADA OLDU"

Emeği geçenlere teşekkür eden Amca İbrahim Yıldırım, “Olay yaylada oldu. Davar otlatıyorduk. Davarın peşinden ayı tuttuğunu söyledi bana köye inmeden. Ondan sonra oraya vardım. Zaten çocuğu çok ölü bir bölgeden çıkardılar. Oradan da ambulansa haber verdik. Yolda beraber karşılaştık, ambulansa verdik. Allah razı olsun emeği geçenden, devletimizden. Çok sağ olsun teşekkür ederim” şeklinde konuştu. (İHA)

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