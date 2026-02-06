KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor! Uyanır uyanmaz bir bardak için

Sabah aç karnına içilen bu doğal içecek, sindirim sistemini harekete geçiriyor. Uzmanlara göre düzenli tüketildiğinde kabızlık ve şişkinlik şikâyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor! Uyanır uyanmaz bir bardak için
Gökçen Kökden

Sabahları şişkinlik, hazımsızlık ya da tuvalete çıkmakta zorlanma gibi sindirim sorunları yaşayanlar için bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak mucize bir içecekten bahsedeceğiz.

Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor! Uyanır uyanmaz bir bardak için 1

Uzmanlara göre sabah aç karnına içilen 1 bardak sade kefir, bağırsak florasını destekleyerek sindirim sistemini harekete geçirebilir.

GÜÇLÜ BİR PROBİYOTİK KAYNAĞI

Fermente bir süt ürünü olan kefir harika bir probiyotik kaynağıdır. İçeriğindeki yararlı bakteriler ve mayalar sayesinde hem sindirim sistemini saat gibi çalıştırır hem de sağlık üzerinde genel olarak olumlu bir etki gösterir.

Her sabah düzenli olarak tüketildiğinde gaz ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Bağırsak tembelliği yaşayanlar için ideal bir doğal kaynaktır.

Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor! Uyanır uyanmaz bir bardak için 2

Gece boyunca yavaşlayan sindirim sistemi, sabah alınan probiyotik destekle daha aktif hale gelebilir. Bu yüzden sabahları içmeniz tavsiye edilir. Uzmanlar özellikle şekerli veya aromalı değil, sade kefir tercih edilmesini öneriyor.

Kefirdeki probiyotikler zararlı bakterilere karşı koruma sağlar. Vücudun savunma mekanizmasını destekleyerek hastalıklara karşı kalkan olur.

Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor! Uyanır uyanmaz bir bardak için 3

Kalsiyum ve K2 vitamini içeriği sayesinde ise kemik yoğunluğunu destekler. Laktoz intoleransı olanlar için süte göre daha sağlıklı bir tercih olabilir. Laktoz intoleransı olan bazı kişiler tarafından daha rahat tüketilebilir

KEFİR TÜKETEMEYENLER İÇİN ILIK LİMONLU SU TAVSİYESİ

Eğer kefir tüketemiyorsanız ve sindirim sorunları yaşıyorsanız bunun için uzmanlar ılık su tavsiyesinde bulunuyor. Sabah uyanır uyanmaz içilen ılık limonlu su bağırsak kaslarını uyarır ve gece oluşan sıvı kaybını dengelemeye yardımcı olur. Bazen yalnızca su tüketimini artırmak bile bağırsak düzeninde belirgin iyileşme sağlayabilir.

Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor! Uyanır uyanmaz bir bardak için 4

Uzun süren kabızlık veya ciddi bağırsak problemlerinde mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Bahsettiğimiz bu yöntemler hafif sindirim sorunları yaşayanlar için geçerlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilo aldı sandı, karnından çıkana doktor bile şaşırdı!Kilo aldı sandı, karnından çıkana doktor bile şaşırdı!
Uyku kalitesini %98 artırıyor! İşte derin uykunun anahtarıUyku kalitesini %98 artırıyor! İşte derin uykunun anahtarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kefir sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.