Davranış bilimcilerine göre aldatıldığınızı gösteren işaretler

Davranış bilimciler ve çift terapistleri, sadakatsizliğin sadece fiziksel olmadığını, aldatma eyleminin çok daha önceden başladığını belirtiyor. İşte ilişkinizdeki tehlike çanlarını önceden duymanızı sağlayacak o işaretler.

Partnerinizin sadece geç gelmesi değil, yanınızdayken yokmuş gibi davranması en büyük alarmlardan biridir. Uzmanlara göre, duygusal paylaşımların azalması ve derin sohbetlerin yerini sadece ev işleri, faturalar vb. alması, ihanetin geleceğinin göstergesi olabilir.

Telefonu sürekli ters tutmak, şifreleri aniden ve sık sık değiştirmek veya banyoya bile telefonla gitmek... Bu klişe gibi görünse de araştırmalar sadakatsizliğin %80'inin dijital izlerle başladığını kanıtlıyor.

Davranış bilimcilerine göre aldatan kişi, kendi suçluluk duygusunu bastırmak için genellikle partnerini suçlamaya başlar. Eğer partneriniz son zamanlarda durup dururken sizi aşırı kıskançlıkla veya yetersizlikle suçluyorsa, bu aslında kendi hatalarını yansıtma çabası olabilir.

İlişki uzmanları, iç sesinizi dinleyin diyor ve bu uzmanlara göre eğer ortak arkadaşlarınız sizin yanınızda tuhaf davranıyor veya bazı konularda sessiz kalıyorsa, bu onların sizin bilmediğiniz bir şeyi bildiğine işaret edebilir.

İş toplantılarının aniden uzaması, yeni çıkan hobi grupları veya ulaşılamayan o kayıp saatler... Zamanın şeffaflığını yitirmesi, bir ilişkideki en net sadakatsizlik belirtilerinden biridir.