Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir... Seveninin çok sevdiği yeşil eriğin faydaları

Yeşil erik, yaz mevsiminin başladığının işaretlerinden biridir. Geçtiğimiz günlerde tezgahlarda yerini almaya başlayan yeşil erik ilk çıktığında 600 TL’ye varan fiyatıyla sevenlerini üzse de hasat yapıldıkça fiyatı da düşmeye başladı.

Yeşil erik çoğu zaman tuzlanarak yenilse de aslında çok yanlış. Ancak eriği tuzlayarak yemek vücutta ödem oluşmasına neden olduğu için sade tüketmek daha faydalı.

YEŞİL ERİK FAYDALARI

Anti aging özelliği sayesinde cildi yenileyen erik, cilt lekeleri üzerinde mucizevi bir etkiye sahiptir. Cilt tonu eşitsizliğini azaltır ve bağ dokusunu yenileme özelliği vardır.

Yeşil erik yoğurt, ayran gibi besinlerle tüketildiğinde kalsiyum emilimini artırır. Bu etki, kemik ve diş sağlığı üzerinde oldukça olumlu bir etki yaratır.

Kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin olan erik, vücudun demir emme kabiliyetini artırır ve kan dolaşımını iyileştirir.

Lif açısından zengin olan erik, bu sayede kabızlık sorununa da iyi geliyor.

Diyet listeniz ve ara öğünlerinizi sağlıklı geçirmek için eriğe başvurabilirsiniz çünkü kalori oranı oldukça düşüktür.

A, C vitamini, lif ve potasyum kaynağı olan yeşil erik, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bilhassa yaz nezlesine karşı sizi korur.

İyi bir antioksidan kaynağı olduğu için serbest radikallere meydan okuyarak, kalp sağlığınızı korur.



