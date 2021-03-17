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'Bağışıklığı güçlendireyim' derken bu hataya düşmeyin! Pandemide yaşlılara özel 6 önemli uyarı

17.03.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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'Bağışıklığı güçlendireyim' derken bu hataya düşmeyin! Pandemide yaşlılara özel 6 önemli uyarı

Covid-19 pandemisi, dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkiledi. Bu zorlu süreçte 1 yılı geride bırakırken uzmanlar pandeminin en çok etkilenenlerinden yaşlılara dikkat çekti. Yılın büyük çoğunluğunu evde karantinada geçiren yaşlılar fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da sorun yaşadı.

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Geriatri ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ “Salgının birinci yılında halen tam olarak kontrol altına alınamamış olan Covid-19 enfeksiyonu özellikle yaşlıları ciddi şekilde tehdit etmeye devam ederken, tüm dünyada yaşlı nüfusu artış göstermektedir. Son tahminlere göre 2050'ye kadar 2 milyar kişinin 60 yaşından büyük olacağı öngörülmektedir. Yaşlı insanlar, sağlıkları ve yaşamlarının bir dizi sosyal ve ekonomik yönü açısından Covid-19 nedeniyle özellikle risk altındadırlar. Bu nedenle bazı kurallara mutlaka sıkı sıkıya uymalıdırlar.” diyor. Prof. Dr. Berrin Karadağ, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, pandeminin 1. yılına özel olarak yaşlılara önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN

Bir veya birden fazla hastalığı olan (komorbidite) 60 yaş üstü hastalar Covid-19 şiddeti ve ölüm oranı açısından daha yüksek risk altında bulunuyor. Bu hasta grubu, salgın tehlikesi nedeni ile kontrollerini yeterince yerine getiremediğinden, kronik hastalıklara bağlı ölümlerde de artış görülüyor. Covid-19 pandemisi nedeni ile pek çok yaşlı, kronik hastalıklarının kontrolünü aksatmakta olduğundan, bu konu da yine komplikasyon ve ölüm görülme sıklığını tetikliyor. Bu nedenle özellikle kronik hastalıkları göz ardı etmeden kontrolleri aksatmamalıyız ve vücudumuzu güçlü tutmalıyız.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Hem yalnızlık hem sevdiklerinden uzak kalmak, özellikle yaşlı nüfusta iştah kaybı ve dengeli beslenmeyi etkilerken, buna bir de hareketsizlik eklenince bağışıklık sistemi ister istemez iyice baskılanıyor. Bugünlerin geçmesi için dirayetle savaşmalı, özellikle beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Uygun saat ve uygun havalarda yürüyüşleri aksatmamalı ve bedenimizin izin verdiği kültür-fizik hareketlerini mutlaka yapmalıyız.

BU HATAYA DÜŞMEYİN

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Geriatri ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ “Covid-19 salgınında bağışıklığı güçlendirmek amacıyla kulaktan dolma bilgiler ışığında, son bir yılda aşırı miktarda vitamin ve takviye edici ilaçlar kullanılmış olup belli bir süre sonra da bilinçsiz kullanılan bu vitaminlerin yan etkileri görülmeye başlamıştır. Doktora danışmadan bilinçsiz vitamin kullanımından kaçınmalıyız.” diyor.

AŞI OLSANIZ DA BU KURALLARI ESNETMEYİN

65 yaş üstü nüfusun aşılama çalışmalarında birtakım kulaktan dolma haberler ile aşılanmaktan çekinmek ve reddetmek, savaş alanında silahları bırakmak ve savunmasız kalmak gibidir. Elimizdeki tüm imkanları kullanmalı ve sağlık ekibinin önerilerine kulak vermeliyiz. Ancak aşı olduktan sonra da aşıya güvenip; çok önemli kurallar olan maske, mesafe ve hijyeni ihmal etmemeliyiz.

İLAÇ ALIMINA DİKKAT EDİN

Birden fazla hastalığın varlığı nedeniyle, yaşlı bireyler ilaçları zamanında almak zorundadır ve bu nedenle aile üyelerinden ve bakıcılarından destek istemelidirler. Ateş, kuru öksürük, halsizlik, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterirlerse, tablonun ağırlaşmasını beklemeden acilen acil servise başvurmalıdırlar. Bu belirtileri ihmal etmeyin!

En önemlisi, hem başkalarını hem de kendilerini Covid-19 enfeksiyonundan korumak için el hijyenini uygulamalıdırlar.

BU BELİRTİLER VARSA SAKIN GÖZ ARDI ETMEYİN!

Yine pek çok aile evdeki yaşlıların kimseyle sıkı temas etmediği için hastalanmayacağını düşünmekte ve bu nedenle de bazı hastalar daha geç hastaneye müracaat ettirilmektedirler. Bu dönemde ateş, öksürük veya ileri yaş grubunda huzursuzluk, huy değişimi gibi bulgular ortaya çıktığında teşhisi aile bireylerinin değil, hastane ortamında doktorların belirlemesi gerekmektedir. Çalışmalar ve gözlemlerimiz açıkça göstermektedir ki, bu popülasyonun yaklaşık yüzde 40'ında, topluluktaki başlıca şikayet olarak düşme, azalan hareketlilik, güçsüzlük ve kafa karışıklığı gibi atipik Covid-19 semptomları görülmektedir.” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
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