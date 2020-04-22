HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyal

Bağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyal

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs dünyayı etkisi altında tutmaya devam ediyor. Koronavirüsü vücudumuzdan uzak tutmak için öncelikli olarak sosyal mesafeyi korumak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak gerekiyor. Ancak bağışıklık sistemindeki yetersizlik öncelikli olarak mikrobik hastalıklara ve birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor.

Bağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyal

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Özellikle Covid-19’a karşı topyekün mücadele ettiğimiz ve Ramazanı da Covid’in gölgesinde geçireceğimiz bugünlerde bağışıklık sistemini güçlü tutmak kilit öneme sahip. Bu süreçte uzmanların önerilerini uygulayarak bizi canla başla savunan bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilirsiniz. Bunun için; sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyumak, stresi yönetmeyi öğrenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, ideal kilomuzda olmak ve besin hijyeni ile kişisel hijyene dikkat etmek çok önemli rol oynuyor. Ancak bunlara dikkat etsek bile, kimi zaman bağışıklık sistemimiz zayıflayabiliyor ve bu durumda da vücudumuz enfeksiyonlara, hastalıklara karşı güçsüz düşüyor. Vücudumuzda bazı sinyallere dikkat ederek bağışıklık sistemimizin zayıflamaya başladığını anlamak mümkün” diyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren 4 işareti anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SIK TEKRARLAYAN SOĞUK ALGINLIĞI

Yetişkinlerde her yıl bir-iki kez soğuk algınlığı olması gayet normal. Ancak sık tekrarlayan soğuk algınlığı veya diğer virüs enfeksiyonlarına yakalanmak, bir yıl içinde dörtten fazla kulak enfeksiyonu veya iki kez pnömoni (zatürre) veya üçten fazla bakteriyel sinüzit geçirmek. Yılda ikiden fazla antibiyotik kullanım dönemi olması vücudun maruz kaldığı mikroplarla mücadele etmek için donanımlı olmayabileceğinin sinyalleri olabilir.

SIK SIK BAŞ GÖSTEREN AFTLAR

Yanık, kesik gibi sorunlardan sonra cildimiz hasarı kontrol eder. Vücut, cildin yenilenmesine yardımcı olmak için yaraya besin açısından zengin kan göndererek yarayı onarmaya başlar. Bu iyileşme süreci sağlıklı bağışıklık hücrelerine bağlıdır. Ancak bağışıklık sisteminde bir yetersizlik varsa, cilt iyileşmesi yavaşlar. Cilt enfeksiyonlarının çok sık görülmesi (apseler, uçuklar) bağışıklık sisteminin yetersizliğinin bir işareti olabilir.

KARINDAKİ ŞİŞLİK HİSSİ

Bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70'i sindirim sistemimizde yerleşiktir. Ayrıca, orada yaşayan yararlı bakteri ve mikroorganizmalar (flora) bağırsağı enfeksiyondan korur ve bağışıklık sistemini destekler. Flora yetersizliği virüsler, kronik inflamasyon ve otoimmün bozukluk riskini artırabilir. Bağışıklık ve bağırsak florası arasındaki bağlantıya ilişkin giderek daha çok şey öğreniyoruz. Şişkinlik, gaz veya kabızlık genellikle bağırsağımızda bir şeyin doğru olmadığının bir işareti olabilir.

SÜREKLİ YORGUN HİSSETMEK

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Yeterince uyumaya rağmen hala yorgunluktan muzdaripseniz, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun olabilir. Vücudumuz bağışıklık sistemini desteklemek için enerji tasarrufu yapar ve böylece mikroplarla savaşabilir. Yorgun hissetmenizin onlarca nedeni olabilir. Özellikle eklem ağrıları, mide bulantısı ve iştah azalması gibi belirsiz semptomlar bazı durumlarda bağışıklık sisteminin bir sorunu olduğunu düşündürebilir. Özellikle otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi dış etkenlerle savaşmayı bir kenara bırakıp, kendi dokularını düşmanmış gibi kabul eder” diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı
Bilim Kurulu'ndan kan merkezleri için önlemlerBilim Kurulu'ndan kan merkezleri için önlemler
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı

Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı

Başvuran herkese 1000 TL

Başvuran herkese 1000 TL

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?

Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?

Bilim Kurulu'ndan kan merkezleri için önlemler

Bilim Kurulu'ndan kan merkezleri için önlemler

Koronavirüs dedektifleri iş başında!

Koronavirüs dedektifleri iş başında!

Koronavirüs karton kutularda ne kadar süre yaşıyor?

Koronavirüs tehlikesi! 'Sakın mutfağa sokmayın'

Prostat kanserinde erken tanı kolaylaştı

45 yaşını aşanlar dikkat! Mutlaka yaptırın

Maske kullanımıyla ilgili çok önemli uyarı: Dokunduğunuz anda çöpe atın

Maske kullanımıyla ilgili çok önemli uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.