HABER

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirme konusunda önerilerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz, çocuklarda bağışlık sistemi güçlendirmek için ilk olarak anne sütünden yardım alınması gerektiğini söyledi. Bağışıklık sistemi nedir sorusunu proteinler, çeşitli dokular ve organlardan oluşan bir savunma sistemi olarak yanıtlayan Yrd. Doç. Dr. Çenesiz, vücuda girmeye çalışan hastalıkları etkisiz hale getirme için bağışıklık sistemi güçlendirme konusuna önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

Çocukların bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş olduğu için yetişkinlere göre daha sık hastalanırlar. Bağışıklık sisteminin çocukluk döneminde kuvvetlendirilmesi yetişkinlik döneminde sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşır. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için düzenli beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir ortamda da büyümesi gerekir. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yollarını anlattı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Proteinler, çeşitli dokular ve organlardan oluşan bir savunma sistemi olan bağışıklık sistemi her gün bizi bakteri, virüs, parazit gibi mikroplardan korumaya çalışır. Sistemin yeterli olmadığı durumlarda da hastalık kapıyı çalar. Kanda dolaşan akyuvarlar (lökositler) mikropları saptayıp, etkisiz hale getirmeye çalışırlar. İki türü olan akyuvarların bir grubu mikropları etkisiz hale getirir, diğerleri ise vücuda giren mikropları hafızaya yazarak ona karşı antikor geliştirir ve bir sonraki saldırıda da mikrobu öldürürler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Mikroplar vücuda girdiğinde vücut hemen ona karşı asker antikor üretmeye başlar. Bir kere daha aynı mikrop girmeye çalıştığında hastalığı engelleler. Aşılar da aynı mantıkla çocukları korur. Aşıyla, vücudu hasta etmeyecek ama bağışıklık sistemini uyaracak kadar mikrop verilir, vücutta hemen antikorlar oluşur ve gerçek hastalıkla karşılaştığında hastalığı engeller.

ANNE SÜTÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN EN ÖNMELİ BESİN KAYNAĞI

Beslenme bağışıklık sistemini en çok etkileyen çevresel faktörlerden biridir. Bağışıklık sisteminde en önemli besin kaynağı tabii ki anne sütüdür. Anne sütü içeriğindeki koruyucu faktörleri bebeğe direkt olarak geçer ve bireyin ömür boyu onu koruyacak olan bağışıklığının temellerini atar. Bu özellikleri anne sütünün bebekleri her türlü enfeksiyondan korumasına yardım eder. Bir damla sütte yaklaşık 1 milyon beyaz küre vardır. Makrofaj denen bu hücreler mikropları etkisiz hale getirirler. Sütte ayrıca Immunglobulin A denen ve bebeklerin bağırsaklarını kaplayarak mikropların kana sızmasını ve alerjik reaksiyon gelişmesini engelleyen önemli maddeler vardır. İlk günlerde salgılanan kolostrum özellikle fazla miktarda IgA içerir. Erken dönemde mikrop ve yabancı hücrelerden koruma sağlar. Kolostrumda olgun sütten daha fazla lökosit ve enfeksiyondan koruyucu maddeler vardır. Prematüre bebeklerin savunması daha az olduğundan, ilk günlerde genel durumları elverdiği takdirde kolostrum almaları son derece önemlidir.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Deodorant meme kanserini tetikliyor! Deodorant meme kanserini tetikliyor!
Milli ekonomi seferberliğine Dentaydın’dan destekMilli ekonomi seferberliğine Dentaydın’dan destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güçlü bağışıklık sistemi bağışıklık sistemi bağışıklık sistemi güçlendirmek

En Çok Okunan Haberler

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İlginizi Çekebilir

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deodorant meme kanserini tetikliyor!

Deodorant meme kanserini tetikliyor!

Burun kırıklarının görünüşü etkilememesi için ne yapmalı?

Burun kırıklarının görünüşü etkilememesi için ne yapmalı?

Doğal mucize zeytinyağının vücudumuza 9 faydası

Doğal mucize zeytinyağının vücudumuza 9 faydası

Sürekli üşümenin 7 nedeni!

Sürekli üşümenin 7 nedeni!

Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi

Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi

Kadınlar dikkat! Çikolata kisti tehlike saçıyor

Kadınlar dikkat! Çikolata kisti tehlike saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.