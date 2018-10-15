Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

Çocukların bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş olduğu için yetişkinlere göre daha sık hastalanırlar. Bağışıklık sisteminin çocukluk döneminde kuvvetlendirilmesi yetişkinlik döneminde sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşır. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için düzenli beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir ortamda da büyümesi gerekir. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yollarını anlattı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?



Proteinler, çeşitli dokular ve organlardan oluşan bir savunma sistemi olan bağışıklık sistemi her gün bizi bakteri, virüs, parazit gibi mikroplardan korumaya çalışır. Sistemin yeterli olmadığı durumlarda da hastalık kapıyı çalar. Kanda dolaşan akyuvarlar (lökositler) mikropları saptayıp, etkisiz hale getirmeye çalışırlar. İki türü olan akyuvarların bir grubu mikropları etkisiz hale getirir, diğerleri ise vücuda giren mikropları hafızaya yazarak ona karşı antikor geliştirir ve bir sonraki saldırıda da mikrobu öldürürler.