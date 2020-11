Bağışıklık sistemini güçlendirirken kahve tüketimine dikkat!

Bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma sistemidir. Vücudumuza dışarıdan giren milyonlarca zararlı mikroorganizmaları tarar ve anormal yapıları tanıyarak onlara engel olmaya çalışır ve savunma mekanizması olarak antikor ve antijenler oluşur.

Biz farkında olmasak bile gün içinde bağışıklık sistemimiz durmadan çalışır. Ancak bazı durumlarda bizim desteğimize ihtiyacı olur. Bağışıklık sistemimizi olabildiğince güçlü tutmak ve vücut direncini arttırmak hastalıklara yakalanma riskimizi düşürecektir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Sueda Kamış, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına neler yapabileceği hakkında şunları söyledi:

“Bağışıklık sistemi kompleks bir yapıya sahiptir ve ne yazık ki onu güçlendirmenin tek ve mucizevi bir yolu yoktur. Soğuk almamak, üşümemek çok kıymetli ama beslenme sizin en büyük ilacınızdır. Sadece vitamin, mineral takviyeleri alıp güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olamazsınız. Güçlü bir sistem alınan protein miktarına, esansiyel yağ asitlerine, karbonhidrata, içtiğin suya, fiziksel aktivitene, uyku düzenine, sigara ve alkol tüketimine gibi birçok etkene bağlıdır. Yani yeterli protein tüketmezseniz, vücudunuz enfeksiyonlara karşı zayıf kalabilir. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirmek için bazı yiyeceklere yönelmek yerine kendinize dengeli bir beslenme programı oluşturmalısınız. Vitamin ve mineraller dengeli beslenmenin bir parçası olduklarında bağışıklık sisteminin en etkili oyuncularıdır. C vitamini ve E vitamini de vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü bir antioksidandır. Bu dönemde en çok duyulan sorulardan biri de “Takviye kullanmalı mıyız?” oluyor, fakat C vitamininden zengin besinler en kolay ulaşabildiklerimiz olup fazlası vücuttan atıldığından besinlerle karşılamanızı önerebilirim. Bu dönemde özellikle turunçgil ailesine mensup meyveleri her gün tüketmeye çalışın. Örneğin, günde 3 mandalina yiyerek günlük C vitamini gereksinmenizi karşılayabilirsiniz. Ancak sigara kullanıyorsanız bu ihtiyaç daha fazla olacaktır. Brokoli, mantar, biber gibi C vitaminden zengin besinler ile omletler hazırlanabilir; koyu yeşil yapraklı sebzelerden güzel bir salata hazırlayıp bolca limonla destek alınabilir. Genel olarak C vitamininden zengin besinlere bakıcak olursak; yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi, greyfurt, brüksel lahanası, pazı, bal kabağını sayabiliriz.”