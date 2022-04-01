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Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

01.04.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kadın, gün içinde yaşanan vajinal akıntılar için günlük ped kullanıyor. Olası enfeksiyonların ve hastalıkların önüne geçmek için kaliteli ped kullanımı bu noktada çok önemli. Tiens Airiz Günlük Ped, en iyi pedler arasında yerini alıyor. Ürün hakkında merak ettiğiniz her şeyi ve benzer ürünleri sizler için bir araya getirdik. Haydi, detaylara!

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

Yüksek kalitesiyle öne çıkan Tiens Airiz Günlük Ped, aktif oksijen ve negatif iyon içeren malzemelerden üretiliyor. Bu sayede zararlı bakterileri ve olası enfeksiyonları önlüyor. Ayrıca sağlık dostu Airiz pedlerin incecik yapısı, rahat hissetmenizi sağlıyor. Airiz günlük ped kullananların yorumlarını, ürünün özelliklerini ve sağladığı faydaları sizler için derledik. Tüm ayrıntıları detaylıca incelemeye ne dersiniz?

Tiens Airiz Günlük Ped

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

Tiens Airiz Günlük Ped'in özellikleri

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalara göre çeşitli jinekolojik hastalıklar yaşayan kadınların %63'ü kalitesiz ped kullanımından dolayı bu tür sorunlarla karşılaşıyor. Bakteriler, kadın pedlerinde kolayca çoğalıp enfeksiyon riskini artırıyor. Tiens Airiz Günlük Ped, işte tam da bu noktada devreye giriyor! Airiz ped özellikleri, günlük pedler arasında fark yaratıyor. Güvenilir ve yüksek kaliteli pedler, sizi enfeksiyonlara karşı koruyarak sınırsız konfor hissi sağlıyor.

  • Tiens Airiz Günlük Ped, 155 mm inceliğinde aktif oksijen ve negatif iyonlu uzatılmış katmandan oluşuyor. Oldukça ince olan ürün, günlük kullanım için uygun.

  • Bir pakette 30 adet Tiens Airiz Günlük Ped bulunuyor. Markanın tüm ürünleri, nemi mükemmel derecede emen ve temizlik hissi veren yumuşak pamuk katman ile örtülü.

  • Tiens'in regl döneminde kullanabileceğiniz gündüz ve gece pedi de bulunuyor. Gündüz pedi 245 mm, gece pedi ise 330 mm inceliğinde.

Tiens Airiz Günlük Ped'in faydaları

''Airiz ped ne işe yarar?'' diye soracak olursanız hemen cevaplayalım.

  • Günlük ped, regl dönemi haricinde günlük kullanıma uygun bir ürün. Gün içinde yaşanan akıntılara karşın temiz ve rahat hissetmenizi sağlıyor.

  • Onu diğer ürünlerden ayıran faydası ise aktif oksijen ve negatif iyonlar ile size çifte bakım ve konfor sağlaması. Aktif oksijen ve negatif iyonlu katman; bakterilerin gelişimini durduruyor, bağışıklığı artırıyor ve bu süreçte sizi hem ferah hem temiz hissettiriyor. Özel olarak aktif oksijen; pedin hava geçirgenliğini sağlıyor, hava sirkülasyonunu hızlandırıyor, oksijen dolaşımını artırıyor ve zararlı bakterileri gideriyor. Negatif iyon ise antibakteriyel özelliğe sahip olduğu için bağışıklık sistemini destekliyor, istenmeyen kokuları ve rahatsızlık hissini ortadan kaldırıyor. Siz de tüm bu özellikler sayesinde gün boyu kendinizi iyi hissediyorsunuz!

  • Diğer kadın pedlerine kıyasla özel bir bakım sunan Airiz ped faydaları saymakla bitmiyor. İnce tabaka halinde üretilen Tiens Airiz Günlük Ped, gün içinde sanki hiç yokmuş gibi rahatça hareket etmenize imkân tanıyor. Son teknoloji ile üretilen ürünler, yüksek emiş gücüyle bakteri oluşumunun ve enfeksiyonların önüne geçiyor.

Tiens Airiz Günlük Ped'i kullananların yorumları

Genel olarak Airiz ped kullananların yorumları değerlendirildiğinde çok yüksek bir memnuniyet oranıyla karşılaşıyoruz. Kullanan kişilerin hemen hemen hepsi üründen fazlasıyla memnun kalmış. Airiz ped yorumları detaylı olarak incelendiğinde dokusunun mükemmel olması, kokunun önüne geçmesi ve tedavi edici özelliği gibi noktalar öne çıkıyor. Deneyenlerin birçoğu bu özellikleri gözlemlemiş. Bazı kullanıcılar, ürünü hassas ve enfeksiyona meyilli kişilere şiddetle tavsiye ediyor. Deneyenler arasında ürünü jinekolog önerisiyle satın alanlar da bulunuyor. Onlar da ürünü yüksek kaliteli olarak değerlendiriyor. Kullanmaya başladıktan sonra bir daha bırakamayacağınızı söyleyen kişilerin yorumları da dikkat çekiyor. Ürünü deneyen kişiler, tedavi edici özelliğini görmeniz için düzenli olarak kullanmanız gerektiğini belirtiyor. Ürünün fiyatı her ne kadar yüksek bulunsa da özellikle enfeksiyon ve koku problemi yaşayan kişiler düzenli olarak kullanıyor. Siz de bu tür sorunlardan şikâyetçiyseniz kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar alan ve yüksek bir puana sahip olan Tiens Airiz Günlük Ped'i deneyebilirsiniz.

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Tiens Airiz Günlük Ped'e benzer ürünler

1. Kotex Natural İnce Günlük Ped 32'li

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

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Kotex Natural İnce Günlük Ped, %100 doğal pamuk üst yüzeye sahip ve hipoalerjenik bir ürün. Dermatolojik olarak test edilmiş ped; içinde boya, plastik, klor ve parfüm gibi zararlı kimyasallar barındırmıyor. Pedi kullanmak için sarılı olduğu ambalajından tek çekişle ayırın ve yapışkan yüzeyini çamaşırınıza tutturun. Pedin kanatlarını çamaşırın altına kıvırıp yapıştırın. Kullanılmış pedi ise katlayıp özel ambalajına sarın ve çöpe atın.

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2. Carefree Cotton Günlük Ped 20'li

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

Carefree Refresh Breathable Günlük Ped, ergonomik yapısıyla size pratik ve rahat bir kullanım sunuyor. 20 adet pamuksu üst yüzeye sahip ped içeren ürün, kadınların kullanım ihtiyacına özel olarak geliştirilmiş. Pamuksu yüzeyde bulunan emici kanallar, sızıntılara karşı koruyucu görev üstleniyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş Carefree Günlük Ped'leri çantanızda ve cüzdanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

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3. Facelle Günlük Ped Klasik 55'li

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

Facelle markasının günlük pedleri, nefes alan dokusu sayesinde gün boyu temiz iç çamaşırı etkisi yaratıyor. 2 mm inceliğindeki pedler, gün içinde rahatsızlık vermeden özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Cilt dostu yumuşak mikro perforje yüzeyi, güvende ve iyi hissetmenize yardımcı oluyor. Güçlü emiş performansı ise kolay bir şekilde tüm kokuyu hapsediyor. 55 adet pedin bulunduğu kutu, uzun süreli kullanım imkânı sunuyor.

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4. Molped Her Gün Ferahlık 20'li Günlük Ped

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

Molped 20'li Günlük Ped, her gün ferahlık hissetmeniz için özel olarak tasarlanmış pedlerden biri. Hem üst hem alt kısmından nefes alan yapısı, gün boyu temiz ve ferah hissettiriyor. Daha iyi bir kullanım deneyimi için geliştirilmiş yapışma alanı, çamaşırınıza kolayca yapışarak rahat etmenizi sağlıyor. pH dengeli özelliğiyle cilt dostu olan pedi, konforunuz ve sağlığınız için 3-4 saatte bir değiştirmeniz tavsiye ediliyor.

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5. Sleepy Natural Günlük Ped 80 Adet

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

Ped markaları arasında öne çıkan Sleepy'nin günlük pedlerinin her biri, ayrı pakette ve ayrı tazelikte muhafaza edilmiş. Ürün; doğal bambudan elde edilen emici liflerden, saf su ile dokunmuş yumuşak liflerden ve kuruluğu artıran organik pamuk liflerinden oluşuyor. Özel yapısı sayesinde rahatlık hissi sunan Sleepy Natural Günlük Ped'in paraben, parfüm, losyon ve renklendirici içermeyen iç yüzeyi cildinize saf bir dokunuş yaparken emici tanecikleri koku kontrolünü sağlıyor.

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6. Kotex Parfümsüz İnce Günlük Ped 34'lü

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

Kotex İnce Günlük Ped, toplam 34 adet parfümsüz pedden oluşuyor. Dryfeel teknolojisi ve nefes alan yüzeyi sayesinde size %100'e kadar rahatlık ve ferahlık sunan ürün, pamuksu yumuşaklığı ve incecik dokusu ile hiç yokmuş gibi rahat hissettiriyor. Tek tek paketli ürünler, kolay ve hijyenik bir taşıma imkânı sunuyor. Parfüm içermeyen özelliğiyle de herhangi bir sağlık sorununa yol açmıyor.

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7. Orkid Yaprak Günlük Ped 60 Adet

Bağışıklık ve temizleyici özelliği ile dikkat çeken Airiz ped incelemesi ve kullanıcı yorumları

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Sıklıkla tercih edilen bir başka ped markası da Orkid. Markanın yaprak günlük pedleri, gönül rahatlığıyla güvenebileceğiniz kalitesiyle fark yaratıyor. 1 mm inceliğindeki pedler, ekstra rahatlık ve esneklik sağlıyor. Gün boyu kuruluk hissi sunan ve nefes alabilecek şekilde tasarlanan Orkid Yaprak Günlük Ped, âdeta hayatınıza uyum sağlıyor. Ayrıca vajinal akıntı ve düzensiz kanama gibi durumlarda ihtiyacınız olan ek koruma için de ideal bir ürün.

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