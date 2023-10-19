Bağışıklık zırhını güçlendirmek isteyenler dikkat! Canan Karatay yedi bin yıldır iyileştiren doğal ilacı açıkladı

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa yedi bin yıldır iyileştiren doğal ilaç açıklamasıyla gündem oldu.

Soğuk havaların etkisini gösterdiği şu günlerde bağışıklığımızı güçlendirmek için milattan önce kullanılan bir yöntemi açıklayan Karatay; 'M.Ö 5000 yılından beri sirke kullanılıyor. Sirke kullanılarak birçok hastalık tedavi edilmiştir. Sirke yeni bir olay değildir. Ama hangi sirkeden bahsediyoruz doğal, evde yaptığımız sirkerlerden' dedi.

Sirkenin alkali olduğu için virüsleri öldüreceğini söyleyen Karatay özelliklerini tek tek sıraladı; 'Bakterileri öldürür, toksinleri öldürür, bitleri öldürür, parazitleri öldürür, küfü öldürür, pamukçuk dediğimiz şeyi de öldürür.'

Sirkenin en doğal deodorant olduğunu da söyleyen Karatay; 'En doğal deodorant sirkedir, diğer kimyasal içeren deodorantlarla mukayese bile edemeyiz' dedi.

Bu aylarda grip olduğumuz zaman hemen doktora koşmamamız gerektiğini söyleyen Karatay, bol bol sirkeli gargara yapmayı önerdi. İçtiğimiz suya bir kaşık sirke atmamızı tavsiye eden Karatay; 'Sirke çok önemli, bağışıklık zırhımızı güçlendirir, hastalıkları önler' diye konuştu.





