Bağlanma süreci anne karnında başlıyor bebeklikte gelişiyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi tarafından düzenlenen “Doğuma Hazırlık Kursları” anne adaylarına sağlıklı ve mutlu bir doğum yapmanın ilk adımlarının atılmasında destek veriyor. Bu kurslar sayesinde hamile kadınların doğumla ilgili ön yargıları ve korkuları azalıyor. Her ay düzenlenen kurslarda, psikolog görüşmeleri de yapılıyor. Bu oturumlarda gebe annenin bebeğine bağlanma süreçleri, lohusalık depresyonu anlatılırken baba adaylarının da eğitimlere katılımıyla doğum öncesi ve sonrası süreçte anneye psikolojik desteğin önemi ve babalığın nasıl gelişeceğine dair ipuçları veriliyor. Doğuma hazırlık kurslarının amacının anne ve baba adaylarının heyecanını biraz olsun yatıştırmak olduğunu belirten Aslı Özsoy, bağlanmanın beşikten mezara kadar uzanan ve yaşam boyu süren bir süreç olduğunu kaydetti.

'YENİLİKLERDE VE FARKLILIKLARDA GÜVEN DUYGUSUNU ARIYORUZ'

Eğitimlerde bağlanmanın hayatın nerelerinde etkili olduğunu anlattıklarını bildiren Özsoy, bağlanmanın ebeveynlerin planlı bir şekilde çocuk sahibi olmasıyla başladığını belirtti. Psikolog Aslı Özsoy, bağlanmanın ilk birkaç ayda gelişip 9. ayda daha da kuvvetlendiğini ifade ederek "Duygusal veya arkadaşlık ilişkilerimizde, yeni bir iş ortamında, bir topluluğa girdiğimizde, farklı bir şehre gittiğimizde, yeni bir eve taşındığımızda bazılarımızın alışma süreci çok zorlu geçebiliyor. Yeniliklerde ve farklılıklarda güven duygusunu arıyoruz. Güven duygusu bize göre yeterli gelmediğinde ise bağlanma ve adaptasyon sorunları yaşayabiliyoruz. İlişkilerimizde hemen ayrılıklar, iş değişiklikleri, ortama uyum sağlamaya çalışırken gelişen depresif ve kaygılı duygu durumu, şüphecilik, veya fiziksel tepkilerle öfke kontrolünü sağlayamama, agresif davranışlar gösterebiliyoruz. Doğum öncesi anne karnında annenin bebeğe olan yaklaşımı ile başlayıp, doğumumuzdan sonra bizim bakımımızı sağlayan, bakım veren kişiye ihtiyaç duyma ve yakınlık gösterme davranışlarını bebekliğimizde geliştiririz. Herhangi bir stres veya tehdit unsuru ile karşılaştığımızda yakınlık kurduğumuz bağın yanımızda olmasını ve bizi korumasını isteriz. Doğumdan 8. ve 12. haftaya kadar olan bağlanma öncesi dönemde bebek annenin uyaranları ile hareketlenir. Çevresindeki kişilere yönelme davranışı gösterir ancak kişileri ayırt edebilme yetisi yoktur ya da çok kısıtlıdır" dedi.