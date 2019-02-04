Bahamalar'da göçmenleri taşıyan tekne battı

NASSAU (AA) - Karayipler'de yer alan Bahama Adaları açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bahama Savunma Gücünden subay Jonathan Rolle, Abaco Adası açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu Bahama ve ABD kıyı koruma ekiplerinin operasyon düzenlediğini kaydetti.

Rolle, operasyonda 28 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 17 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Bahama Savunma Gücünden yapılan açıklamada yıl başından bu yana en az 300 Haitilinin insan kaçakçılığıyla bağlantılı olaylarda yakalandığı ifade edildi.

