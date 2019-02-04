Bahamalar'da göçmenleri taşıyan tekne battı

NASSAU (AA) - Karayipler'de yer alan Bahama Adaları açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bahama Savunma Gücünden subay Jonathan Rolle, Abaco Adası açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu Bahama ve ABD kıyı koruma ekiplerinin operasyon düzenlediğini kaydetti.
Rolle, operasyonda 28 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 17 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Bahama Savunma Gücünden yapılan açıklamada yıl başından bu yana en az 300 Haitilinin insan kaçakçılığıyla bağlantılı olaylarda yakalandığı ifade edildi.
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var
Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarında bulununca...
'Kızıma büyü yapılmış!' Gerçeği bu sözler ortaya çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Pentagon'dan flaş karar! 3 bin 750 askeri gönderiyorlar
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum