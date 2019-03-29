HABER

Bahaneler bitecek, hizmet gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:00 | Son Güncelleme

Projelerini duyuran AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, şehircilik planlarının, imar ile ilgili düzenlemelerinin hazır olduğunu açıkladı.

Bahaneler bitecek, hizmet gelecek

Projelerini duyuran AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, şehircilik planlarının, imar ile ilgili düzenlemelerinin hazır olduğunu açıkladı. Ulusoy, “AK Parti kazanırsa şöyle olacak, böyle olacak dedikodularına inanmayın. Bunlar kaybedenlerin yalanları. Projelerimizde ne söylediysek onu yapacağız”dedi.
Gerçekçi projeleri ve samimi iletişimi ile dikkat çeken AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar için işlerinin ehli ekibimizle gece-gündüz çalışıyoruz. Yola çıkarken ‘halka rağmen değil, halkla birlikte yönetelim’ dedik. Adanmış bir ekiple, güçlü projelerimizle birlikte Avcılar’da gezmedik yer bırakmıyoruz. Eğitim, ulaşım, imar, sosyal belediyecilik dahil birçok projemizle Avcılar’ı çok daha iyi bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Biz net konuşuyoruz, CHP sadece algı peşinde"
Ulusoy, konuşmasına şöyle devam etti:
“Avcılar’a AK Parti Belediyeciliği gelince her alan büyük binalar ile dolacak diye bir algı var. Benim cevabım net, cevabım açık. Biz tüm halkımız ile karar vereceğiz. Yerinde dönüşümse yerinde dönüşüm, bahçe nizamlı ise bahçe nizamlı. Ada bazlı ise ada bazlı. Ben yapamayacağım hiç bir şeyin sözünü vermiyorum ve söylemiyorum.”

"Avcılar’da vatandaş ne derse o olacak"
AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, son olarak şunları dile getirdi:
“Cumhurbaşkanımızın da vurgu yaptığı gibi, kesinlikle yüksek katlı konutlar inşa etmeyeceğiz. 3 aydır bunu anlatıyorum, herkesin sözüne itimat ediyorum. Evet, sizin eviniz sağlam, peki ya komşunuzun? Bu yüzden birlikte karar verip birlikte uygulayacağız. Avcılar artık hizmet alacak diyorum ve ekliyorum; ver yetkiyi gör etkiyi.”

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Çalık’tan gençlere: "Geleceğinize sahip çıkın, bu kentte mutluluğu birlikte planlayalım"Çalık’tan gençlere: "Geleceğinize sahip çıkın, bu kentte mutluluğu birlikte planlayalım"
Evlerindeki ve yüreklerindeki yangını büyükşehir belediyesi söndürdüEvlerindeki ve yüreklerindeki yangını büyükşehir belediyesi söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Ayakkabısını bile giymeden kaçtı!

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.