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Bahar Kalkanı Harekatı'ndan son dakika acı haber: 2 şehit, 6 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatta şu ana kadar 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan son dakika acı haber: 2 şehit, 6 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, ''Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.'' denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir.''

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