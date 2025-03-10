Bahar karakterinin içimizi açan rengarenk kombinleri

1. Bahar'ın ilk bölümlerde giydiği bu kombinle başlayalım...

2. Herkesin simsiyah kaban giydiği ortamlarda bile Bahar renkli olmayı başarıyor.

Bahar'la daha yeni tanıştığımız bu bölümlerde itiraf edelim onun kombinleri biraz farklı geliyordu. Ama çok da beğeniyorduk, tabii! Renkli kazağını pembe şapkasıyla tamamladığını bu kombinle çok tatlıydı.



Kış oldu mu herkes siyah kabanları giyiyor. Ama Bahar bu kalıplara hiç uymayan biri. O yüzden herkesin düz renk kabanlar giydiği yerde bile o yine renkli bir kabanla karşımızda. Koyu renkli kabanında bile bordo, lacivert, yeşil renkleri var.

3. Ne dedik? Bahar'ın kabanları hep rengarenk!



Bu bölümde de kahverengi bir palto giymişti. Tabii Bahar'ın renkleri bir paltoyla bitmez. Bu paltoyu bordo şapka ve çantayla daha da şenlendiriyor. Hele içine giydiği o rengarenk gömlek yok mu! Biz yapsak olmaz ama Bahar nasıl da güzel taşıyor, öyle değil mi?

4. Bahar neredeyse hiç siyah giymiyor diyebiliriz.



Bahar neredeyse hiç siyah giymeyen karakterlerden. Onu her bölüm kırmızılar, pembeler ve morlar içinde görüyoruz. Kırmızı ve kahve tonlarını birleştirdiği bu kombin ve başına taktığı şapka ona çok yakışmış!

5. Sarının en çok yakıştığı karakter elbette Bahar!



Sarıyı kombinlemek hiç öyle kolay değil. Ama Bahar onu da en güzel şekilde taşıyor. İçine sade siyah bir kazak giydiği bu kombini sarı bir kaban ve mavi bir şapka ile tamamlamış. Bu renkleri bir araya getirip bu kadar güzel taşımayı zaten ancak Bahar yapabilirdi!

6. Etek giyilecekse onu da en renkli Bahar kombinler.



Gri, mavi ve kahverengi tonlarını en iyi şekilde kombinlediği bu kombin Bahar'ın en iyilerinden olabilir. Renkli etek ve düz gömlekle yaptığı kombinden renkli şapkasını da eksik etmemiş.

7. Kırmızı tam Bahar'ın rengi.



Kıpkırmızı yaptığı bu kombin ve o hiç bitmeyen neşesiyle Bahar çok güzel olmamış mıydı? Kırmızı palto ve kırmızı şapka ile yaptığı kombinle herkese meydan okuyordu adeta!

8. Birkaç renk birlikte kombinlenecekse onu da en iyi Bahar yapar!



Nar çiçeği ceket, açık mavi bir gömlek ve uyumlu takılarıyla bu bölüm Bahar ayrı bir güzeldi. Renkleri bu kadar güzel bir araya getirip taşıyabilen az karakter vardır bizce.

9. En olmaz denilen parçaları bile bir araya getirebilen biri Bahar.



Puantiyeli gömlek, yeşil yelek, koyu yeşil pantolon... Herhalde bunlar nasıl bir araya geliyor diye düşünebilirsiniz. Evet bunu yapmayı herkes başaramaz ama Bahar onları en iyi şekilde kombinleyip taşıyabiliyor.

10. Boşanma davasında bile rengarenk biri!



Mahkemeye gidiyor diye Bahar simsiyah giyinecek değil ya. Kuşlu ceketi ve broşu bu kombini övmek için yeter de artar! O şık ceketi düz kahverengi bir bluzla kombinlemesi de tam Bahar'ın tarzı.

11. Pembenin binbir tonu Bahar...



Pembe bir kombin yapılacaksa onu da Bahar çok iyi yapar elbette. Bahar, koyu pembe tonlarındaki ceketi ve içine daha açık tonda giydiği bluzu ile bu bölümde çok ayrı güzel olmuştu.

12. Kız neşesi diye bir şey var!



Bahar bize her bölüm kız neşesi nasıl olur göstermiyor mu? Hiç bitmeyen neşesi ve her zorluğu göğüslemesinin yanında o kıyafetlerle de hepimizi neşelendirdiği doğru! Kırmızıyı mavi ile kombinlediği bu kombinine hepimiz aşık olmuştuk!