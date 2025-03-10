Bahar karakterinin içimizi açan rengarenk kombinleri

Kış oldu mu herkes siyah kabanları giyiyor. Ama Bahar bu kalıplara hiç uymayan biri. O yüzden herkesin düz renk kabanlar giydiği yerde bile o yine renkli bir kabanla karşımızda. Koyu renkli kabanında bile bordo, lacivert, yeşil renkleri var.
Bu bölümde de kahverengi bir palto giymişti. Tabii Bahar'ın renkleri bir paltoyla bitmez. Bu paltoyu bordo şapka ve çantayla daha da şenlendiriyor. Hele içine giydiği o rengarenk gömlek yok mu! Biz yapsak olmaz ama Bahar nasıl da güzel taşıyor, öyle değil mi?
Bahar neredeyse hiç siyah giymeyen karakterlerden. Onu her bölüm kırmızılar, pembeler ve morlar içinde görüyoruz. Kırmızı ve kahve tonlarını birleştirdiği bu kombin ve başına taktığı şapka ona çok yakışmış!
Sarıyı kombinlemek hiç öyle kolay değil. Ama Bahar onu da en güzel şekilde taşıyor. İçine sade siyah bir kazak giydiği bu kombini sarı bir kaban ve mavi bir şapka ile tamamlamış. Bu renkleri bir araya getirip bu kadar güzel taşımayı zaten ancak Bahar yapabilirdi!
Gri, mavi ve kahverengi tonlarını en iyi şekilde kombinlediği bu kombin Bahar'ın en iyilerinden olabilir. Renkli etek ve düz gömlekle yaptığı kombinden renkli şapkasını da eksik etmemiş.
Kıpkırmızı yaptığı bu kombin ve o hiç bitmeyen neşesiyle Bahar çok güzel olmamış mıydı? Kırmızı palto ve kırmızı şapka ile yaptığı kombinle herkese meydan okuyordu adeta!
Nar çiçeği ceket, açık mavi bir gömlek ve uyumlu takılarıyla bu bölüm Bahar ayrı bir güzeldi. Renkleri bu kadar güzel bir araya getirip taşıyabilen az karakter vardır bizce.
Puantiyeli gömlek, yeşil yelek, koyu yeşil pantolon... Herhalde bunlar nasıl bir araya geliyor diye düşünebilirsiniz. Evet bunu yapmayı herkes başaramaz ama Bahar onları en iyi şekilde kombinleyip taşıyabiliyor.
Mahkemeye gidiyor diye Bahar simsiyah giyinecek değil ya. Kuşlu ceketi ve broşu bu kombini övmek için yeter de artar! O şık ceketi düz kahverengi bir bluzla kombinlemesi de tam Bahar'ın tarzı.
Pembe bir kombin yapılacaksa onu da Bahar çok iyi yapar elbette. Bahar, koyu pembe tonlarındaki ceketi ve içine daha açık tonda giydiği bluzu ile bu bölümde çok ayrı güzel olmuştu.
Bahar bize her bölüm kız neşesi nasıl olur göstermiyor mu? Hiç bitmeyen neşesi ve her zorluğu göğüslemesinin yanında o kıyafetlerle de hepimizi neşelendirdiği doğru! Kırmızıyı mavi ile kombinlediği bu kombinine hepimiz aşık olmuştuk!