"Bahar renkli" Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Bel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin

Bel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu şelalede, bazı ziyaretçiler şelalenin alt ve üst kısmında bol bol fotoğraf çekinerek bu tabiat harikasındaki gezilerini ölümsüzleştiriyor.

18. yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan ve Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, ilkbaharla birlikte binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan Tortum Şelalesi, 21 metrelik genişliği ve 48 metre yükseklikten dökülmesiyle dikkati çekiyor.

Ziyaretçilerden Bahadır Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tortum Şelalesi'nin Erzurum'un en büyük değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Şelalenin önemli turistik yer olduğunu ifade eden Bedir, "Baharın gelmesiyle çiçekler ve farklı renklerle Tortum Şelalesi, müthiş manzara oluşturuyor. Eğer yolunuz buraya düşerse, kesinlikle şelaleye uğramanızı tavsiye ederim. İki ay sonra yüzme sezonu da açılır ve şelale daha da eğlenceli hale gelir." dedi.

Üniversite öğrencisi Furkan Sucu da Uzundere'ye geziye geldiğini ve şelaleyi merak ettiğini söyledi. Sucu, Tortum Şelalesi'ni ilk defa gördüğünü ve çok güzel bulduğunu dile getirdi.

