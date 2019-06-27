Bahar şenliğinde buzağı yarışı ve tırpanla hasat yapıldı

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 'Bahar Şenlikleri' kapsamında 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlendi. Etkinlikte sahiplerince süslenen buzağılardan en güzeli seçildi. İl protokolü de geleneksel tırpan ile hasat yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Tepeönü köyünde, 'Bahar Şenliği' düzenlendi. Şenliğe Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçiler katıldı. Besiciler, şenlik kapsamında 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlendi. Yetiştiriciler, bu yıl doğan 'simental' ve 'montofon' ırkından buzağılarını yarışma için süsledi. Yarışmada buzağılar, jüri üyelerince oylandı. Yarışmada dereceye giren buzağıların sahiplerine, il protokolünce altın hediye edilirken, hayvanlara da madalya takıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Ayhan, "Bütün coğrafyamızın hayat bulmasını istiyoruz. Ekili olmayan hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. Buralarda heyecan ve bereket olsun, hayvanlarımız bu dağlarda otlasın. Sivas'ın can damarı olan tarımın her zaman yanında olma gayreti içindeyiz" dedi.

Programda ayrıca Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, geleneksel tırpan yöntemi ile hasat yaptı.

