Bahar temizliğini işkence olmaktan çıkaracak pratik adımlar

İlk kuralımız, evi bir savaş alanı gibi görüp cephe cephe ilerlemek.



Tüm evi aynı gün bitirmeye çalışmak, maratonu depar atarak bitirmeye çalışmaya benzer; yarı yolda nefesin kesilir. Bunun yerine, enerjini odalara bölerek stratejik bir başlangıç yapmalısın. Unutma, temizlik yukarıdan aşağıya doğru akan bir süreç; önce tavandaki o masum görünümlü örümcek ağlarından ve dolap üstlerinden başlamalısın ki, aşağı indiğinde yerleri ikinci kez silmek zorunda kalmayasın.

İkinci aşamada asıl mesele, temizlikten ziyade bir hafifleme operasyonu yürütmek.



Evindeki her bir eşya, aslında senin enerjinden çalan birer küçük hırsız. Eğer son bir yıldır elini bile sürmediğin o dekoratif obje ya da "bir gün giyerim" dediğin o eski kazak hala orada duruyorsa, temizlik bezini sürmeden önce onunla vedalaşmalısın.

Yukarıdan aşağıya doğru temizleyin.



Temizliğe yerlerden başlarsanız, kitaplık tozlarını alırken yerleri tekrar kirletirsiniz. Temizlik her zaman tavandan tabana doğru yapılır. Önce avizeler ve dolap üstleri, en son süpürge ve paspas!

Eski çorapları toz bezi yapın.

Teke kalmış o eski havlu çoraplar var ya? İşte onlar aslında birer toz avcısı. Çorabı elinize geçirin, üzerine biraz yüzey temizleyici sıkın. Jaluzilerin, bibloların, ulaşılması zor köşelerin tozunu rahatlıkla alın.

Pencereleri güneşsiz saatlerde silin.



Çoğu kişi pencereleri temizlemek için güneşin en tepede olduğu anı bekler ama bu büyük bir hata. Güneş ışığı, camdaki temizlik sıvısını siz daha silemeden kurutur ve camda o sinir bozucu dalga izlerini bırakır. Pencerelerinizi bulutlu bir havada veya güneşin etkisini yitirdiği akşamüstü saatlerinde silerseniz, pürüzsüz ve şeffaf bir görüntü elde edersiniz.

Temizlik öncesi enerjik bir liste hazırlayın.



Sessiz bir evde temizlik yapmak, işin süresini zihninizde iki katına çıkarır. Temizliğe başlamadan önce sizi moda sokacak, yerinizde duramayacağınız kadar enerjik bir müzik listesi hazırlayın.

Lambader ve abajur tozlarını tüy toplama rulosuyla alın.



Kumaş abajur başlıkları toz tutmaya bayılır ama bezle silince toz iyice içine işler. Kıyafetleriniz için kullandığınız yapışkanlı tüy toplama rulosunu abajurun üzerinde gezdirin.

Gümüşleri ve muslukları diş macunuyla parlatın.



Kararmış gümüş objeler veya su lekesi olmuş musluklar için özel parlatıcı aramayın. Eski bir diş fırçasına azıcık diş macunu sürün ve o bölgeleri hafifçe fırçalayın.

Şimdi o son camı da sildiyseniz, perdeleri havalandırıp mis gibi deterjan kokan evinizin ortasında ayaklarınızı uzatın. Baharın enerjisi evinize dolarken, siz de bu büyük başarının tadını çıkarın.