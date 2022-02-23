Baharatların marifetlerine bir de bu açıdan bakın! Kilo vermeye yardımcı olacak en faydalı baharatlar karışınızda...

Birçok baharatı yemeklerde severek tüketiyor olsanız da diyet dönemlerinde ve zayıflamak istediğiniz süreçlerde baharatları daha etkili kullanmanız gerekiyor. Bu sebeple zayıflama sürecine yardımcı olacak baharatlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız şart. Hangi baharatların zayıflamaya etkisi olduğuna birlikte göz atalım!

TATLI KRİZLERİNE SON VEREN LEZZET: TARÇIN

Tarçın, her ne kadar tatlı yiyecek ve içeceklerle özdeşleşen bir baharat olsa da tek başına kan şekerini düzenleyebiliyor! Özellikle basit şekerden uzak durulan zayıflama süreçlerinde bolca kullanılan tarçın, şeker tüketme isteğinin önüne geçiyor. Gün içinde tarçınlı su tüketmek, kilo verme sürecinde dolaylı yoldan da olsa büyük fayda sağlıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEYEN TOZ ALTIN: ZERDEÇAL

Son dönemlerde yemeklerde sıklıkla kullanılan zerdeçal, içerisindeki doğal bileşenler ile kilo verme konusunda oldukça etkili bir baharat. Tok hissettirmesinin yanı sıra metabolizmayı hızlandıran bu baharatı yoğurt gibi ürünlerle karıştırarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

PEK ÇOK BİTKİ ÇAYININ EN İYİ AROMA VERİCİSİ: KAKULE

Birçok karışım bitki çayının içerisine katılan kakulenin mutfaklarda daha fazla yer alması gerekiyor. Oldukça iyi bir yağ yakıcı olmasının yanı sıra müthiş aromasıyla büyüleyen bu baharata çay ve kahvelerinizde mutlaka yer verin.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ: ZENCEFİL

Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen zencefili zayıflama dönemlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zencefilin tok tutma ve metabolizmayı hızlandırma özellikleri ile hedeflediğiniz kiloya daha kısa sürede ulaşmanız mümkün. Bunun için zencefili bitki çaylarınıza ekleyebilirsiniz.

YEMEKLERİN VAZGEÇİLMEZ TAMAMLAYICISI: TANE KARABİBER

Yemeklerin olmazsa olmaz baharatlarından biri olan karabiberi toz halinde tüketmeye alışık olsanız da tane formunda kullanmanız çok daha faydalı! Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yeni yağ hücresi oluşumunun önüne geçen tane karabiberi mutfağınızın en güzel köşesine yerleştirmeyi ihmal etmeyin.



