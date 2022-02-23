KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Baharatların marifetlerine bir de bu açıdan bakın! Kilo vermeye yardımcı olacak en faydalı baharatlar karışınızda...

Baharatların marifetlerine bir de bu açıdan bakın! Kilo vermeye yardımcı olacak en faydalı baharatlar karışınızda...

23.02.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo verebilmek için beslenme rutininin düzene koyulması gerekiyor. Yağlı, paketli ve basit şekerli besinleri hayatınızdan çıkararak yerine çok daha sağlıklı ürünler eklemenizde fayda var. Bu noktada baharatların gücünü göz ardı etmemek gerekiyor. İşte kilo vermenize yardımcı olacak en faydalı baharatlar!

Baharatların marifetlerine bir de bu açıdan bakın! Kilo vermeye yardımcı olacak en faydalı baharatlar karışınızda...

Birçok baharatı yemeklerde severek tüketiyor olsanız da diyet dönemlerinde ve zayıflamak istediğiniz süreçlerde baharatları daha etkili kullanmanız gerekiyor. Bu sebeple zayıflama sürecine yardımcı olacak baharatlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız şart. Hangi baharatların zayıflamaya etkisi olduğuna birlikte göz atalım!

TATLI KRİZLERİNE SON VEREN LEZZET: TARÇIN

Tarçın, her ne kadar tatlı yiyecek ve içeceklerle özdeşleşen bir baharat olsa da tek başına kan şekerini düzenleyebiliyor! Özellikle basit şekerden uzak durulan zayıflama süreçlerinde bolca kullanılan tarçın, şeker tüketme isteğinin önüne geçiyor. Gün içinde tarçınlı su tüketmek, kilo verme sürecinde dolaylı yoldan da olsa büyük fayda sağlıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEYEN TOZ ALTIN: ZERDEÇAL

Son dönemlerde yemeklerde sıklıkla kullanılan zerdeçal, içerisindeki doğal bileşenler ile kilo verme konusunda oldukça etkili bir baharat. Tok hissettirmesinin yanı sıra metabolizmayı hızlandıran bu baharatı yoğurt gibi ürünlerle karıştırarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

PEK ÇOK BİTKİ ÇAYININ EN İYİ AROMA VERİCİSİ: KAKULE

Birçok karışım bitki çayının içerisine katılan kakulenin mutfaklarda daha fazla yer alması gerekiyor. Oldukça iyi bir yağ yakıcı olmasının yanı sıra müthiş aromasıyla büyüleyen bu baharata çay ve kahvelerinizde mutlaka yer verin.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ: ZENCEFİL

Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen zencefili zayıflama dönemlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zencefilin tok tutma ve metabolizmayı hızlandırma özellikleri ile hedeflediğiniz kiloya daha kısa sürede ulaşmanız mümkün. Bunun için zencefili bitki çaylarınıza ekleyebilirsiniz.

YEMEKLERİN VAZGEÇİLMEZ TAMAMLAYICISI: TANE KARABİBER

Yemeklerin olmazsa olmaz baharatlarından biri olan karabiberi toz halinde tüketmeye alışık olsanız da tane formunda kullanmanız çok daha faydalı! Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yeni yağ hücresi oluşumunun önüne geçen tane karabiberi mutfağınızın en güzel köşesine yerleştirmeyi ihmal etmeyin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yöntemle 5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olacakBu yöntemle 5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olacak
Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsinizDoğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz
Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz

Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Taşıması kolay, her kombininize uyum sağlayacak çantalar

Taşıması kolay, her kombininize uyum sağlayacak çantalar

İlginizi Çekebilir

“Sosyal medya sahte” dedi! Seksi model kendisini ifşa etti

“Sosyal medya sahte” dedi! Seksi model kendisini ifşa etti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.