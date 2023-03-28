Bahardan kışa geçilecek! Yarına dikkat: 'Pek çok bölgede kar yağışı görülecek' (İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

BAHARDAN KIŞA GEÇİLECEK

Ayrıca, "O kadar kuvvetli bir sistem ki birden bahardan kış koşullarına geçilecek" diyen Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, "Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları inanılmaz derecede düşecek" açıklamasını yaptı. Bozyurt'un açıklamasından satır başları:

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

“Bu hava kütlesi çok hızlı hareket ediyor. Bu geceden itibaren hava sıcaklıklarında çok ani bir düşüş gerçekleşecek ve çarşamba günü pek çok bölgemizde kar yağışları gerçekleşecek. Perşembeden sonra hızlı bir şekilde doğuya kayacak. Çok fazla kalmayacak ve hava sıcakları yeniden yükselecek. Hava sıcaklığı Türkiye’nin pek çok yerinde yaklaşık 15 derece, hatta bazı bölgelerde 20 dereceye yakın düşecek. O kadar kuvvetli bir sistem ki birden bahardan kış koşullarına geçilecek.

Kış yeniden geri geldi desem herhalde yanılmamış olurum. Türkiye bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen kuvvetli ve soğuk hava kütlesinin etkisi altına girdi. Evet yanlış duymadınız kuvvetli diyorum. Ocak ve şubat ayında olmamış kar yağışları belki bu önümüzdeki hafta olabilir diyorum. Tabi bu ve hava sıcaklıkları da inanılmaz derecede düşecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları pek çok merkezimizde yaklaşık 15-20 derece düşecek.

"5-10 CM ARASINDA BİR KAR ÖRTÜSÜ OLUŞABİLİR"

Gece sıcaklıkları da bir hayli düşecek. Ankara hava sıcaklıkları Çarşamba günü sıfırın altında 5 derece, Afyonkarahisar’da yine sıfırın altında 7 derece olacak. Tabi bu 2 gün devam edecek. Daha sonra bu soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülkemizi terk edecek ve ondan sonra sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Bu soğuk ve yağışlı hava kütlesi sert etki yapacağı için ve özellikle hava sıcaklıkları gece sıcaklıkları sıfırın altına bir hayli düşeceği için meydana gelecek kar yağışları yerde bir örtü oluşturabilir. İç kesimler 5-10 cm arasında bir kar örtüsü oluşabilir.

Zirai don bekliyorum. Özellikle badem ve kayısı ağaçlarını ciddi bir risk bekliyor diyebilirim. Hatta pek çok merkezimizde erik ağaçları da çiçek açtı şu anda bu bölgelerimizde kar yağışının beklendiği bölgelerde eğer ağaçlar çiçek açtıysa ciddi anlamda bir don riski bekliyorum diyebilirim. Ağaçlar çiçeklendiği zaman en fazla eksi 3-4 dereceye kadar bir gün olmak kaydıyla dayanabiliyor. Bir de üzerlerine kar yağarsa direkt donmuş oluyor. Nitekim bu hafta da böyle bir tablo gerçekleşecek gibi duruyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava ne anlama geliyor. Dairesel iklim takviminde soğuk ve yağışlı hava kütlesi Mart 9’un soğuk havasını zaten 22 Mart’ta geçirmiştik. Çaylak fırtınası vardı. Şimdi Mart’ın ikinci 9’u yani 31 Mart fırtınası oluyor. Bu fırtına da 29 Mart’ta oluyor. Çünkü 1-2 günlük sapmalar var. Daha sonra peki neler var. Mart’ın üçüncü 9 var. Bu da 9 Nisan civarında bir soğuk olacak orada da yine bir dalgalanma bekliyorum diyebilirim ondan sonra havalar ısınacak diyebilirim.

Bu sene bahar ayı kurak geçmiyor. Yüzümüzü güldürüyor en azından ama kuraklık geçti mi derseniz kuraklık henüz geçmedi. Nisan ve Mayıs ayları çok önemli burada gerçekleşecek yağışlar kuraklığın bir anlamda kaderini de belirleyecek."

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Yarın öğleye kadar kuvvetli bir yağmur var İstanbul’da. Neredeyse 4-5 aydır böyle bir yağış yoktu. Tüm Marmara’da yağışlar kuvvetli. Sıcaklıklar 4-5 dereceye düşer Marmara genelinde. Yarın akşam saatlerinde Silivri, Hadımköy, Çatalca, Kartal buralarda kara dönme ihtimali var yağışların. Çarşamba günü 30 kentte yoğun kar yağışları var. Çarşamba günü kara karşı tedbir almadan yola çıkmayın. Deprem bölgesinde Çarşamba günü yağmurla kuvvetlenecek, soğuk bir hava var. Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine kar yağabilir. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar yükselecek.” değerlendirmesinde bulundu.

