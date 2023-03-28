HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahardan kışa geçilecek! Yarına dikkat: 'Pek çok bölgede kar yağışı görülecek' (İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?)

Bahardan kışa geçilecek! Yarına dikkat: 'Pek çok bölgede kar yağışı görülecek' (İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?)

28.03.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından açıklamalarda bulunan Dr. Okan Bozyurt, bugünden itibaren hava sıcaklıklarında çok ani bir düşüş yaşanacağını ve ocak ile şubat aylarında görülmeyen kar yağışlarının görülebileceğini aktardı. "O kadar kuvvetli bir sistem ki birden bahardan kış koşullarına geçilecek" diyen Bozyurt, "Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları inanılmaz derecede düşecek" açıklamasını yaptı.

Bahardan kışa geçilecek! Yarına dikkat: 'Pek çok bölgede kar yağışı görülecek' (İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

mete1

BAHARDAN KIŞA GEÇİLECEK

Ayrıca, "O kadar kuvvetli bir sistem ki birden bahardan kış koşullarına geçilecek" diyen Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, "Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları inanılmaz derecede düşecek" açıklamasını yaptı. Bozyurt'un açıklamasından satır başları:

thumbs_b_c_4b40d560035430d87fdbbc2d3ee3e6c9

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

“Bu hava kütlesi çok hızlı hareket ediyor. Bu geceden itibaren hava sıcaklıklarında çok ani bir düşüş gerçekleşecek ve çarşamba günü pek çok bölgemizde kar yağışları gerçekleşecek. Perşembeden sonra hızlı bir şekilde doğuya kayacak. Çok fazla kalmayacak ve hava sıcakları yeniden yükselecek. Hava sıcaklığı Türkiye’nin pek çok yerinde yaklaşık 15 derece, hatta bazı bölgelerde 20 dereceye yakın düşecek. O kadar kuvvetli bir sistem ki birden bahardan kış koşullarına geçilecek.

thumbs_b_c_342c0071ac62a83852b0fea71ef8537f

Kış yeniden geri geldi desem herhalde yanılmamış olurum. Türkiye bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen kuvvetli ve soğuk hava kütlesinin etkisi altına girdi. Evet yanlış duymadınız kuvvetli diyorum. Ocak ve şubat ayında olmamış kar yağışları belki bu önümüzdeki hafta olabilir diyorum. Tabi bu ve hava sıcaklıkları da inanılmaz derecede düşecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları pek çok merkezimizde yaklaşık 15-20 derece düşecek.

"5-10 CM ARASINDA BİR KAR ÖRTÜSÜ OLUŞABİLİR"

Gece sıcaklıkları da bir hayli düşecek. Ankara hava sıcaklıkları Çarşamba günü sıfırın altında 5 derece, Afyonkarahisar’da yine sıfırın altında 7 derece olacak. Tabi bu 2 gün devam edecek. Daha sonra bu soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülkemizi terk edecek ve ondan sonra sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Bu soğuk ve yağışlı hava kütlesi sert etki yapacağı için ve özellikle hava sıcaklıkları gece sıcaklıkları sıfırın altına bir hayli düşeceği için meydana gelecek kar yağışları yerde bir örtü oluşturabilir. İç kesimler 5-10 cm arasında bir kar örtüsü oluşabilir.

Zirai don bekliyorum. Özellikle badem ve kayısı ağaçlarını ciddi bir risk bekliyor diyebilirim. Hatta pek çok merkezimizde erik ağaçları da çiçek açtı şu anda bu bölgelerimizde kar yağışının beklendiği bölgelerde eğer ağaçlar çiçek açtıysa ciddi anlamda bir don riski bekliyorum diyebilirim. Ağaçlar çiçeklendiği zaman en fazla eksi 3-4 dereceye kadar bir gün olmak kaydıyla dayanabiliyor. Bir de üzerlerine kar yağarsa direkt donmuş oluyor. Nitekim bu hafta da böyle bir tablo gerçekleşecek gibi duruyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava ne anlama geliyor. Dairesel iklim takviminde soğuk ve yağışlı hava kütlesi Mart 9’un soğuk havasını zaten 22 Mart’ta geçirmiştik. Çaylak fırtınası vardı. Şimdi Mart’ın ikinci 9’u yani 31 Mart fırtınası oluyor. Bu fırtına da 29 Mart’ta oluyor. Çünkü 1-2 günlük sapmalar var. Daha sonra peki neler var. Mart’ın üçüncü 9 var. Bu da 9 Nisan civarında bir soğuk olacak orada da yine bir dalgalanma bekliyorum diyebilirim ondan sonra havalar ısınacak diyebilirim.

Bu sene bahar ayı kurak geçmiyor. Yüzümüzü güldürüyor en azından ama kuraklık geçti mi derseniz kuraklık henüz geçmedi. Nisan ve Mayıs ayları çok önemli burada gerçekleşecek yağışlar kuraklığın bir anlamda kaderini de belirleyecek."

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Yarın öğleye kadar kuvvetli bir yağmur var İstanbul’da. Neredeyse 4-5 aydır böyle bir yağış yoktu. Tüm Marmara’da yağışlar kuvvetli. Sıcaklıklar 4-5 dereceye düşer Marmara genelinde. Yarın akşam saatlerinde Silivri, Hadımköy, Çatalca, Kartal buralarda kara dönme ihtimali var yağışların. Çarşamba günü 30 kentte yoğun kar yağışları var. Çarşamba günü kara karşı tedbir almadan yola çıkmayın. Deprem bölgesinde Çarşamba günü yağmurla kuvvetlenecek, soğuk bir hava var. Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine kar yağabilir. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar yükselecek.” değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın 'İstanbul' çözümü gündem oldu! Senaryolar karışık, sorular çok... Herkes farklı düşünüyorErdoğan'ın 'İstanbul' çözümü gündem oldu! Senaryolar karışık, sorular çok... Herkes farklı düşünüyor
Kılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çektiKılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çekti
'Atkılar bereler hazır mı?' Bünyamin Sürmeli 'Kar yağışı' diyerek duyurdu'Atkılar bereler hazır mı?' Bünyamin Sürmeli 'Kar yağışı' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul kar

En Çok Okunan Haberler

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti

En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

İstanbul için kritik uyarı! Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı

İstanbul için kritik uyarı! Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.