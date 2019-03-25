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Baharın gelmesiyle göz alerjileri tırmanışa geçti

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji şikayetleri artmaya başladı.

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - Mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji şikayetleri artmaya başladı. Baharın gelmesiyle yüzünü gösteren alerjik durumların hafife alınmaması gerekiyor; çünkü göz alerjileri mevsimsel veya geçici olabildiği gibi, zamanında tedavi edilmezse körlük riskini de beraberinde getirebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya, göz alerjileri ve tedavileri hakkında önerilerde bulundu. BUZ KOMPRESİ UYGULAYIN Göz alerjisinin mart ve nisan aylarında başlayarak ağaç ve bitki polenlerinin havaya karışması sonucu; gözlerde kızarıklık, sulanma, yanma, nadiren batma, kaşıntı gibi bulgularla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Abdullah Özkaya, “Alerji döneminde göz kapağı şişliği görülmesi durumunda, buzun temiz bir havluya sarılıp sabahları göze uygulanması, göz kızarıklığını ve göz kapağındaki ödemi azaltır” önerisinde bulundu. “EVİNİZDE SU BAZLI BOYA KULLANIN” Çiçeklerin tozlanması bu aylarda arttığı için evdeki mevcut çiçeklerden rahatsız olduğunu hissedenlerin mümkünse çiçeklerini balkonlarına çıkarmaları ya da teması azaltmak için odayı havalandırmaları gerektiğini ifade eden Özkaya, “Alerji sadece çiçeklerde olmuyor, mantarlar gibi rutubetli ortamlarda üreyen başka maddelerden de kaynaklanabiliyor. Ev duvarları sentetik boyalı ise duvarlar bir süre sonra hava almamaya başlıyor. Eğer ev rutubetliyse ve boyada kabarmalar, renk değişiklikleri varsa içerideki havayı da etkileyerek alerjiyi artırıyor. Alerjik kişilerin ev boyalarının hava alabilen, su bazlı boyalar kullanmasını öneriyorum” dedi. LENS KULLANANLARA ÖNERİ Kontakt lens kullanan insanların bahar aylarında alerjiye daha yatkın olduğunu belirten Doç. Dr. Abdullah Özkaya, “Lens kullananlar içinde farklı çözümler var. Örneğin, sabah lensi takmadan önce ve akşam lens çıkarıldıktan sonra damla uygulayarak alerjik dönemleri rahat geçirmelerini sağlamak mümkün” ifadesini kullandı. KÖRLÜK RİSKİ VAR Alerjik konjonktivitin göz kapaklarının içini ve gözün beyaz kısmını saran, konjunktiva adlı zarın alerjiye bağlı olarak gelişen mikrobik olmayan iltihap olarak tanımlandığını söyleyen Doç. Dr. Abdullah Özkaya, çocuklar üzerindeki etkisinden şöyle bahsetti: “Çocuklarda çok sık olarak bildiğimiz klasik alerjik konjonktivit görülmekle beraber, vernal alerjik konjonktivit dediğimiz özel bir alerji tipi 5-6 yaşından itibaren görülebilir. Bu durum, daha yoğun takip ve daha sıkı tedavi gerektirir. Çünkü tedavi ilerlediğinde görme kaybına kadarilerleyebiliyor. Çocuklardaki göz alerjilerinin dikkatle ele alınması gerekiyor. Kızarıklık ve sulanmanın yoğun olduğu semptomlarda, standart alerji ilaçlarının yanında tedavinin 5ila 10’uncu gününde kortizonlu ilaçlar da ekliyoruz.Hastalarımızın hızla rahatlaması için yaptığımız kortizon ilaçlarının doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor.” MUTLAKA GÖZ DOKTORUNA DANIŞIN Doğru teşhis için mutlaka bir göz doktoruna danışılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Abdullah Özkaya, “Göz alerjisi tedavisinin kişiye özel planlanması ve takip edilmesi gerekiyor. Bu nedenle, daha önce kullandığınız evdeki mevcut göz damlaları iyi geliyor diye tekrar bu mevsimde doktora danışmadan kullanmamak gerekiyor. Alerjik reaksiyona sahip kişilerin göz doktoruna başvurması önem taşıyor. Hastalar geldiğinde muayene edip, teşhis koyup uygun ilaçlarla tedavi edip bu mevsimi daha rahat ve kontrollü geçirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

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Baharın gelmesiyle göz alerjileri tırmanışa geçtiBaharın gelmesiyle göz alerjileri tırmanışa geçti
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