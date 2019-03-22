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Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kış aylarını geçirmek için güney ülkelerine göçen leylekler güneşin yüzünü daha fazla göstermeye başladığı Hatay'a döndü

Baharın müjdesi olarak bilinen leylekler, havanın ısınmasıyla Hatay'a gelmeye başladı.

Hassa ilçesinin Haydarlar Mahallesi'nde yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Mahalle sakinlerinden Halil Haydaroğulları, AA muhabirine, mahallelerine her yıl mart ayında gelen leylekleri 3-4 ay boyunca misafir ettiklerini söyledi.

Leylekleri "kanatlı misafir" olarak gördüklerini ifade eden Haydaroğulları, "Yıllardan beri kanatlı misafirlerimiz mart ayında gelmeye başlıyorlar. Mahallemizde bulunan volkanik gölün yakınlarındaki bir elektrik direğine yaklaşık 10 yıldır beri yuva yapıyorlar. Biz onları misafir olarak görüyoruz. Biz onlara, onlar da bize alıştı. Yakınında volkanik de bir göl olduğu için kolayca avlanabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Murat Gökşen de en yakın komşularının leylekler olduğunu, yuvalarını korumak için özen gösterdiklerini belirtti.

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