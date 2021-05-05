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  4. Bahçede yakaladı! Fabrika işçisi hırsızları böyle kaçırdı

Bahçede yakaladı! Fabrika işçisi hırsızları böyle kaçırdı

05.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da mobilya fabrikasının bahçesinde bulunan motosikleti çalmak isteyen üç hırsızlık şüphelisi, fabrika işçisi tarafından engellendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 3 Mayısta Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde bulunan motosikletlerden birini gözüne kestiren hırsız, önce çaldığı motosiklet ile çevrede inceleme yaptı. Olay yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra arkadaşları ile fabrikanın avlusuna girerek motosikleti çalmaya çalıştı.

HIRSIZLARI KOVALADI

Gündüz vakti rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızların hevesini fabrikada bulunan bir işçi kursaklarında bıraktı. Hırsızlık esnasında bahçeye çıkan işçi, hırsızları kovalayarak engelledi.

O anlar ise fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

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