ONUR ORHAN - Deniz Harp Okulu'na girme hayalini gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle gerçekleştiremeyen ancak denizciliğe olan merakını yitirmeyen Reşat Güzeltırpan, demir-çelik fabrikasından emekli olduktan sonra oturduğu apartmanın bahçesinde yaptığı yelkenli tekne ile denize açılmayı planlıyor. Adapazarı ilçesinde Camili Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası 68 yaşındaki Reşat Güzeltırpan, denizci olma hayaliyle Deniz Harp Okulu'nda okumak istedi ancak gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle bu isteği gerçekleşmedi. Çok istediği okula girememesine rağmen denizciliğe olan ilgisi azalmayan Güzeltırpan, uzun süre maketini tasarladığı teknelerin gerçeğini yapmak istedi. İnternette tekne planlarını inceleyen Güzeltırpan, komşularından da izin alarak oturduğu apartmanın bahçesinde "Kavalier 800" isimli yelkenli tekne yapımına başladı. Güzeltırpan, 3 yıldır üzerinde çalıştığı 8,5 metre boyundaki ve 2,5 metre enindeki tekneyi, gövde ve donanımını da tamamlayarak gelecek yaz denize indirmeyi planlıyor.

İlerleyen yaşına rağmen bodrum kata kurduğu atölyesinde yaptığı planları bahçede uygulamaya geçiren Güzeltırpan, teknesiyle denize açılacağı günü iple çekiyor. - "İçimde ukde kaldı" Demir-çelik fabrikasından emekli olan Reşat Güzeltırpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana denizciliğe merakı olduğunu söyledi. O dönemde ilkokuldan sonra Heybeliada'daki Deniz Harp Okulu'na alım olduğunu aktaran Güzeltırpan, "Gözlerimde iki numara miyop çıkınca kapıdan dönmek zorunda kaldım. O, içimde ukde kaldı. Deniz, her zaman özendiğim bir şey oldu. Hep ölçekli maketler yapardım. 'Bu maketi yapabiliyorsam, bunun büyüğünü de yapabilirim.' dedim. İnternette planları inceledim. 'Kavalier 800' planlarını buldum ve çalışmaya başladım." diye konuştu. Güzeltırpan, komşularına projesini anlattığını, onların da izniyle gerekli hazırlıklara başladığını belirterek, "Hiçbir şekilde olumsuz davranmadılar, aksine teşvik ediyorlar." dedi. Üzerinde çalıştığı tekne hakkında bilgi veren Güzeltırpan, şunları kaydetti: