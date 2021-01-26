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Bahçeden 15 ton mandalina çalan hırsızlar yakalandı

26.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Bahçeden 15 ton mandalina çalan hırsızlar yakalandı

Adana’da bahçede kilosu 3.5 lira pazarda 5 liradan satılan mandalina hırsızların yeni hedefi oldu.

Adana’da bahçede kilosu 3.5 lira pazarda 5 liradan satılan mandalina hırsızların yeni hedefi oldu. Bir bahçeden 15 ton mandalina çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cırık Mahallesi’nde meydana geldi. Bu yıl rekolte azlığı nedeniyle narenciyenin kilosu pazarda 5 liranın altına düşmedi. Özellikle her yıl kilosu en fazla 2 lira olan mandalina bu yıl bahçede kilosu 3.5 liradan pazarda ise 5 liradan satılıyor. Bu nedenle mandalina hırsızların yeni hedefi oldu.
Cırık Mahallesi’nde Cuma S.’nin (57) bahçesine giren hırsızlar 15 ton mandalinayı çalıp kaçtı. Sabah bahçesine geldiğinde mandalinaların çalındığını fark eden Cuma S. polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada mandalinayı Cebrail A. (34) ve Nurettin A.’nın (41) çaldığını Ali K.’nin (40) ise onlara yardım ettiğini belirledi. Polis zanlıları Yunusoğlu Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına aldı. Polis evde kamyonet içinde 5 ton da mandalina ele geçirdi. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar mandalina hırsızlığı yapmadıklarını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Polis 5 ton mandalinayı Cuma S.’ye teslim etti. Cuma S.’nin zararının 52 bin 500 lira olduğu öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali K. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer iki zanlı tutuklandı.

Bahçeden 15 ton mandalina çalan hırsızlar yakalandı

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