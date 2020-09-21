Bahçeköy'de koronavirüs vakaları artınca 14 günlük süreyle kıraathane, manav, restoran ve cami kapatıldı

,Keşan Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki 502 nüfuslu Bahçeköy'de pozitif vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin kapatılmasına karar verdi.

Sadece bakkal ve fırınların açık olduğu köyde, birçok vatandaş evden çıkmazken, çıkanların ise maske ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Manav Mehmet Karabayır, köyde pozitif vakaların görülmesi üzerine ek tedbirler alındığını belirterek, "Manav, kasap, lokanta ve kıraathaneler kapandı. Biz de manav olarak 14 gün kapalıyız. Biz de tedbirlere uyuyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Çevremizdekilerin de durumu iyi. İnşallah her şey düzelecek" dedi.

"BİZ HERKESTEN DAHA HASSAS DAVRANMASINI İSTİYORUZ"

Kıraathane işletmecisi İbrahim Karakaş ise alınan tedbirlere köylüler olarak kendilerinin de destek verdiğini dile getirerek, "Kararları biz de destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkatli olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu kötü dönemi birlikte atlatacağız. Biz herkesten daha hassas davranmasını istiyor, 14 günlük yasaklara uyulmasını istiyoruz. Köyde aksayan bir hizmet yok. Market ve fırın açık. Maske ve mesafe kuralına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.