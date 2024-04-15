Bahçeli A takımını belirledi! Aile ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı detayı dikkat çekti

31 Mart seçimlerinin ardından MHP'de Başkanlık Divanı listesi değişti. Yeni A takımında İlyas Topsakal, Ahmet Selim Yurdakul, Vahit Kayrıcı ve Zuhal Topçu yer aldı. Listenin belli olmasından sonra en dikkat çeken isim ise Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı görevine getirilen Ahmet Selim Yurdakul oldu.

Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle;

Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın

Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız

Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı

Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu

Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir

Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya

Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal

Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz

Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul

Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım

Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu

Genel sekreter İsmet Büyükataman

Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı

Genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





