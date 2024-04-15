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  4. Bahçeli A takımını belirledi! Aile ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı detayı dikkat çekti

Bahçeli A takımını belirledi! Aile ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı detayı dikkat çekti

15.04.2024 15:35
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MHP'de yeni A takımı belirlendi. MHP Başkanlık Divanı'na İlyas Topsakal, Ahmet Selim Yurdakul, Vahit Kayrıcı ve Zuhal Topçu yeni giren isimler oldu. Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine Ahmet Selim Yurdakul'un getirilmesi ise dikkat çekti.

Bahçeli A takımını belirledi! Aile ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı detayı dikkat çekti

31 Mart seçimlerinin ardından MHP'de Başkanlık Divanı listesi değişti. Yeni A takımında İlyas Topsakal, Ahmet Selim Yurdakul, Vahit Kayrıcı ve Zuhal Topçu yer aldı. Listenin belli olmasından sonra en dikkat çeken isim ise Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı görevine getirilen Ahmet Selim Yurdakul oldu.

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Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle;

  • Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın
  • Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız
  • Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı
  • Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu
  • Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir
  • Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya
  • Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal
  • Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
  • Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz

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  • Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
  • Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım
  • Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu
  • Genel sekreter İsmet Büyükataman
  • Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı
  • Genel sekreter yardımcısı Tamer OsmanağaoğluBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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