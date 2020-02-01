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Bahçeli: CHP'nin tekliflerine destek vermemiz mümkün değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Elazığ'ın deprem bölgesi ilan edilmesine ilişkin teklif verdiklerini açıklamasıyla ilgili, "CHP’nin samimiyeti kalmamıştır.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Elazığ'ın deprem bölgesi ilan edilmesine ilişkin teklif verdiklerini açıklamasıyla ilgili, "CHP’nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla sohbetinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Elazığ afet bölgesi ilan edilmeli, biz böyle bir teklif verdik, sizler 'hayır bu teklifi AK Parti olarak biz vereceğiz' derseniz sizin teklifinizi destekleriz" açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:
"CHP, gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır. Esasen CHP, her şeye herkese karşı olmayı siyaset yapmak, muhalefet etmek zannetmektedir. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler sonrasındaki CHP’nin tavrı da bunlardan farklı değildir. Doğal afetlere karşı devletin ve siyasetin bütün kurumlarının birlikte mücadele etmesi icap ederken; Kemal Kılıçdaroğlu, bilerek ve isteyerek ayrı baş çekmekte, ayrımcı tutum takınmaktadır. CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir. CHP, iktidarı değiştirmek ve yerini kendisi almak uğruna yalanı, desiseyi yol bellemiştir. Siyasette felaket tellallığına oynayan CHP; karamsar, karanlık ve ümitsizlik aşılayan bir dil kullanmaktadır. Karamsarlık ve felaket simsarlığı, yönetmesini bilmeyen politikacıların harcıdır. Karalama, küçümseme ve yok sayma siyasi galebe yöntemi olduğu bir ülkede demokratik rekabet ve yarışın yerini, husumet ve düşmanlık almakta gecikmeyecektir. CHP de bunu yapmakta, kendi politik çıkarları için husumet ve düşmanlığı körüklemekten, toplumsal barışı tehlikeye atmaktan çekinmemektedir."
'AB DAHA FAZLA SORGULANACAKTIR'
Bahçeli, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla ilgili de "Birleşik Krallık, 47 yıllık birlik üyeliğini sonlandırmıştır. Avrupa Parlamentosu Brexit Antlaşmasını nihayet onaylamıştır. Bu beklenen bir gelişmedir. Biz günü geldiğinde AB'nin dağılacağını farklı zaman ve zeminlerde devamlı vurguladık. Çünkü inandırıcı olmayan, zorlama ve ülkelerin egemenlik haklarını tartışmaya açan bir hukuki ve siyasi yapısı olduğunu müşahede ettik, bu kanaatimizi de her zaman mahfuz tuttuk. AB, Birleşik Krallığın ayrılmasıyla daha fazla sorgulanacak, daha fazla eleştiriye maruz kalacaktır. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci de marazi ve maksatlı şekilde sürekli engellenmiştir. Artık deniz bitmiş, Türkiye de bir karar arifesine gelmiştir. Geleceğin Türkiye'sinin yolu başkent Ankara merkezli politikalarla tesis ve tecelli edecektir" ifadesini kullandı.

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