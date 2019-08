Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz. Bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde genel merkez binasında partililerle bayramlaştı. Bahçeli'ye, Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Deniz Depboylu ve Feti Yıldız ile MYK Üyesi Merve Menekşe de eşlik etti. Bahçeli, Türkiye'de çok partili seçimlerin yapıldığı 21 Temmuz 1946 tarihinden 9 Temmuz 2018 tarihine kadar geçen yaklaşık 72 yılda 51 hükümetin görev yaptığını, parlamenter hükümet sisteminin uygulandığı bu dönemde hükümetlerin ortalama ömrünün yaklaşık 1 yıl 5 ay olduğunu söyledi. Bahçeli, bu süreçte Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaosa dönüştüğünü, darbeler ve muhtıraların uygulamaya geçirildiğini ve 71 yılı aşan süre boyunca istikrarsızlığın her alanda kendisini gösterdiğini belirtti.

'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE BÜYÜK HAKSIZLIK'

Bahçeli, şöyle konuştu: "Şimdi parlamenter sistemin bu istikrarsızlık yaratıcı özelliği unutularak 1 yıl 1 ayı aşkın bir süredir yeni bir sistem değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin istikrarsızlık getirici, Türkiye’yi tek adama dönüştürücü, bazı kararların alınmasında Meclis’in devre dışı bırakıldığı veya buna benzer mazeretlerle gündeme getirilip, 72 yıllık kaos, kriz, darbe, çatışma sürecini hatırlatarak bir geriye dönüşü arzulamak kanaatimizce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne çok büyük haksızlık olacaktır. Bunu bütün siyasi partilerimizin iyi düşünmesinde yarar vardır. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunları dikkate alarak özellikle dış politikada yoğunlaşmayı göz önüne alarak bazı değerlendirmelerde mutlaka siyasi partiler arasında bir dayanışma ve bir nevi mutabakatın sağlanması zaruret halindeyken, Türkiye’yi yeniden bir kaosa sürükleyebilecek yaklaşımlar içerisinde bulunmak kanaatimizce demokrasimiz açısından, toplumumuz açısından, ülkemizin istikrarı açısından önemli zararlar getireceği inancındayız."

'GERİYE DÖNÜŞÜ İSTEMEK EN BÜYÜK TEHDİT'

Türkiye'nin dış kaynaklı sorunlarına dikkat çeken Bahçeli, parlamenter hükümet sistemine dönüşü istemenin Türkiye için en büyük tehdit olacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne verdiği desteği yineleyen Bahçeli şunları söyledi: "Bayram sonrası yaşanacak süreçte ve 1 Ekim 2019 tarihinde açılacak TBMM’yi göz önüne alarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Suriye, Irak, Türkiye’deki terör saldırıları, PKK/PYD’nin bütün hızıyla dış destek sağlamak suretiyle terör devleti kurma istekleri göz önünde bulundurulmalı ve Türkiye'de daha 1 yıl 1 ay 9 günü bulmamış bir sistemi suçlayarak yeni kaoslara Türkiye’yi sürüklemek siyasi partilerin anlayışına, zihniyetine, demokratik etiğiyle bağdaşmamaktadır. MHP, önümüzdeki günlerde bu tarihi gerçekler ışığında yeterli desteği çıkartarak, 72 yılda sağlanamamış bir istikrarsızlığı şimdi 1 senenin içerisinde sağlanamadığı iddiasıyla geriye dönüşü istemek zannediyorum ülkemiz için en büyük tehdit olacaktır. Bu sebeple MHP olarak Türkiye'de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal birleşme, arkasından da köklü bir demokratikleşme sürecini ortaya koyarak, Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

'KARŞILIKSIZ DESTEKLİYORUZ'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bahçeli, olası bir kabine değişikliğinde MHP’li bakanların kabineye girip girmeyeceğine ilişkin soruya "MHP bu ülkeyi karşılıksız seviyor. Bunu her defa söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz. Bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz. Pazar olarak binamızın karşısındaki Perşembe pazarını biliriz" diye cevap verdi.

'ORTADOĞU'YA BARIŞI GETİRMEK İÇİN DÜŞÜNÜLMELİ'

Bahçeli, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge ile ilgili de "Senelerdir Ortadoğu’da dolaşan Irak ve Suriye'de Türkiye'yi tehdit edecek her türlü gayretin içerisinde olan; ama Türkiye'nin bugünkü demokratik yaklaşımı, kararlı duruşu ve dış politikadaki ivme, 95 tane Amerikalı Türkiye’ye gelmişse bunları ikna edip, merkezi bir işbirliğiyle Türkiye’yi tehdit ve tehlikelerden kurtaracak bir akılcılığı öne çıkarmak lazımdır. Güvenlik bölgesi dış unsurların ülkemizi tehdit ettiği bir alan olarak dikkate alınması gereken ve Türkiye’nin bağımsızlığını bütünlüğünü kardeşliğini koruyabilecek alan olarak düşünmek ve Ortadoğu’ya da barışı getirmek olarak düşünülmelidir" dedi.