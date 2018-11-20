Bahçeli: Türkiye üzerinde hain bir deneme var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, son dönemdeki gelişmeleri sıralayarak "Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme var. Bütün bu gelişmeler buna işaret ediyor." açıklamasında bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları: Mevlit Kandili, Peygamberimizin evrensel mesajlarını değerlendirmemiz bakımından önemli bir fırsattır. Fitne uykudan uyanmış. Karşımızdaki tablo berbattır, rezilliktir. Dünyevi iktidarları için zulüm yapanlar zelildir, yozlaşmıştır. İslam'la terörü yan yana getirmek, melekle şeytanı birbirine karıştırmak demektir. Korkunç bir iftiradır. Hiç hak ile haksızlık aynı olur mu? İslam coğrafyası terörle teslim alınmak isteniyor. Ortadoğu'da sürdürülen kavganın temelinde paylaşım kavgası vardır. "CANİLER EKMEK ALIR GİBİ SİLAH ALMAKTADIR"



Sözde kral, emir ve şeyhler için öncelik İslamiyetin itibarı değil, çıkarlarıdır. Terörizmi diri tutumak için faal halde bulunan mihraklar için ne yapacağız? Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır. Ortadoğu'nun omurgası çökmüştür. İslam ülkeleri manevi kalkınma, maddi silkinme yaşamadan, milli birlik ve dirliğine sahip çıkmadan daha pek çok kan dökülecektir.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ



Günlerdir Cemal Kaşıkçı cinayeti konuşuluyor. Tüyler ürperten yöntemlerin kullanıldığı tartışılıyor. Kaşıkçı olayı uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Gizli pazarlıklar, bölgesel planlamalar yapılmaktadır. Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, Pandora'nun Kutusu'nu açmıştır. Ülkemiz hukukun yanındaki sağlam duruşu ile takdir toplamaktadır. Konsoloslukta vuku bulan cinayet birçok soru işaretini beraberinde getirmiştir. 18 kişiden 15'i Cemal Kaşıkçı'yı katleden infaz timinin arasında yer alan katillerdir. Suudi Arabistan ise 5'i hakkında idam talebinde bulunmuştur. Veliaht Prens'in yakın çevresinden bazı kişilerin yer aldığı üst düzey 5 isim görevden alınmıştır. Cinayetin baş azzettiricisi olarak Veliaht böylesi olayın tekrar etmemesi için üst kurulun başına geçirilmiştir. Suudi yönetimi sanal bir mahkeme ile cinayetin faillerini karartma yoluna tevessül etmiştir. Yerli işbirlikçinin kimliği hala aydınlaşmış değildir. Suudi yetkililer kırk dereden su getiriyorlar. Asitle yok eden caniler bellidir. Olayın 2 ayrı ses kaydının varlığı da bilinmektedir. Kaşıkçı 2 Ekim'de saat 13:40:14'te içeri girmiş aynı tarihte ölüm ekibi ise 12:14'te giriş yapmışlardır. Cinayet planı anbean devreye sokulmuştur. Suudi yönetiminin Usame Bin Ladin'den ne farkı kalmıştır. Veliaht Prens için çember daralmaktadır.