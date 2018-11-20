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Bahçeli: Türkiye üzerinde hain bir deneme var

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, 'Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme var. Bütün bu gelişmeler buna işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde tehlikeli polemikler tetikleniyor. Buna izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Türkiye üzerinde hain bir deneme var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, son dönemdeki gelişmeleri sıralayarak "Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme var. Bütün bu gelişmeler buna işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Mevlit Kandili, Peygamberimizin evrensel mesajlarını değerlendirmemiz bakımından önemli bir fırsattır.

Fitne uykudan uyanmış. Karşımızdaki tablo berbattır, rezilliktir. Dünyevi iktidarları için zulüm yapanlar zelildir, yozlaşmıştır.

İslam'la terörü yan yana getirmek, melekle şeytanı birbirine karıştırmak demektir. Korkunç bir iftiradır. Hiç hak ile haksızlık aynı olur mu? İslam coğrafyası terörle teslim alınmak isteniyor. Ortadoğu'da sürdürülen kavganın temelinde paylaşım kavgası vardır.

"CANİLER EKMEK ALIR GİBİ SİLAH ALMAKTADIR"

Sözde kral, emir ve şeyhler için öncelik İslamiyetin itibarı değil, çıkarlarıdır. Terörizmi diri tutumak için faal halde bulunan mihraklar için ne yapacağız? Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır. Ortadoğu'nun omurgası çökmüştür. İslam ülkeleri manevi kalkınma, maddi silkinme yaşamadan, milli birlik ve dirliğine sahip çıkmadan daha pek çok kan dökülecektir.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Günlerdir Cemal Kaşıkçı cinayeti konuşuluyor. Tüyler ürperten yöntemlerin kullanıldığı tartışılıyor. Kaşıkçı olayı uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Gizli pazarlıklar, bölgesel planlamalar yapılmaktadır. Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, Pandora'nun Kutusu'nu açmıştır. Ülkemiz hukukun yanındaki sağlam duruşu ile takdir toplamaktadır. Konsoloslukta vuku bulan cinayet birçok soru işaretini beraberinde getirmiştir. 18 kişiden 15'i Cemal Kaşıkçı'yı katleden infaz timinin arasında yer alan katillerdir. Suudi Arabistan ise 5'i hakkında idam talebinde bulunmuştur. Veliaht Prens'in yakın çevresinden bazı kişilerin yer aldığı üst düzey 5 isim görevden alınmıştır. Cinayetin baş azzettiricisi olarak Veliaht böylesi olayın tekrar etmemesi için üst kurulun başına geçirilmiştir. Suudi yönetimi sanal bir mahkeme ile cinayetin faillerini karartma yoluna tevessül etmiştir. Yerli işbirlikçinin kimliği hala aydınlaşmış değildir. Suudi yetkililer kırk dereden su getiriyorlar. Asitle yok eden caniler bellidir. Olayın 2 ayrı ses kaydının varlığı da bilinmektedir. Kaşıkçı 2 Ekim'de saat 13:40:14'te içeri girmiş aynı tarihte ölüm ekibi ise 12:14'te giriş yapmışlardır. Cinayet planı anbean devreye sokulmuştur. Suudi yönetiminin Usame Bin Ladin'den ne farkı kalmıştır. Veliaht Prens için çember daralmaktadır.

"AZZETTİRİCİLERİ MUHAFAZASI GAYET NORMAL"

Trump kesin sonuçlarını bugün açıklayacağını ifade etmiştir. Azzettiricileri muhafazası gayet normaldir. İslam ülkelerinde çatışma aramaktadır. Karşımızda terör devleti kurulması amaçlanmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca arkamızdan iş çeviriyorlar. Neymiş, ABD-YPG ilişkisi taktikselmiş, geçiciymiş. Bunun adı çukur bir ortaklık olacaktır.

YENİ TERÖR KONSEPTİ

Aralarında bazı akademisyenlerin de olduğu 20 kişi hakında gözaltı kararı almıştır. Bu şahısların Gezi Parkı olaylarını geliştirmek ve yaymak için toplantı yaptıkları iddia edilmiştir. ABD bu kişilere destek vermiştir. Anlaşılan yeni bir terör konsepti tedavüle sokulmuştur. Yakın zamanda c-4 yüklü drone'lar Şırnak'ta düşürülmüştür. Hain terör örgütü bu yöntemleri kimlerden öğrendi? Televizyon ekranlarında korku, fitne yayılıyor. Güvensizlik, belirsizlik sistematik şekilde tırmandırılıyor. Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme var. Bütün bu gelişmeler buna işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde tehlikeli polemikler tetikleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgahlarının yine kökünden bozacağız. Türk milleti her felaketi yerle yeksan etmeye hazırdır.

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Devlet Bahçeli MHP

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