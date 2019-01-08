Bahçeli duyurdu: Ruh sağlığı yasası Meclis'e geliyor

RUH SAĞLIĞI YASASI Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sosyal ve toplumsal pek çok yararı olacağına inandığım yasanın bu yıl içinde TBMM'den çıkarılacağına içten inanıyorum. Yaşanan ağır sorunlar ruh sağlığına olumsuz yönde tesir etmektedir. Ruhsal sorunları olanların yalnızca yüzde 14'ünün uzmana müracaat ettiği tespit edilmiştir. Geçtiğimiz hafta iki akraba aile arasında çatışma çıkmış 18 kişi yaralanmıştır. İçimin titrediği bir kadın cinayeti geçen hafta üniversitede gerçekleşmiştir.

Suçun özgürlüğü olmaz, cinayetin özgürlüğü olmaz, darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz. Milli iradenin demokratik kararı ve seçimi ile hilesiz hurdasız inşa edilen bir hükümet sistemine geçişin otoriterlik olarak tasviri cehalet değilse kesinlikle akli ve fikri caniliktir. Sövene dilsiz, vurana elsiz kalmayacağız. Özgürlük demek hıyanete cevaz vermek anlamına gelmeyecektir.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Ceren Damar cinayetine dikkat çekerek "İçimin titrediği bir kadın cinayeti geçen hafta üniversitede gerçekleşmiştir" dedi. Bahçeli, toplumsal sorunlarla ilgili olarak, "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi ve yasa tasarısının Meclis'e geleceğini duyurdu.

"GİZLİ VE GİZEMLİ ELLER DEVREDE"



Son dönemlerde artan sosyal şiddet, toplumsal gerginlik bizi fazlasıyla kaygılandırmaktadır. 31 Mart seçimlerine yaklaştıkça ihtilaf ve anlaşmazlıklar alarm verici boyutlara çıkmıştır. Gizli ve gizemli eller devrededir. 2018'de suç ve şiddetin envaı türüne şahitlik edilmişti. Sosyal dokumuzu bozmak, siyasi dengemizi baltalamak için tezgah ve tertipler imal edilmektedir. 31 Aralık gecesi yılbaşı kutlamalarında Suriyeli sığınmacı olan iddia edilenlerin Suriye bayrağı açması infiale yol açmıştır. Bunun kimler tarafından tedavüle sokulduğu araştırılmalıdır. Konu önemlidir. Benzeri tahrik ve tacizler zaman zaman vuku bulmaktadır. Milletimizin siniruçlarıyla oynanmaktadır. 31 Mart öncesi ülkemizin huzurunu kaçırmak istiyorlar. 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. En küçük bir kıvılcımın nasıl bir yıkım ve enkaza yol açacağını öngörüp buna göre tedbir geliştirmek zarurettir.

"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"



Bu düşmanlıkların hepsi üst akıl tarafından planlanmaktadır. 31 Mart'a kadar daha fazla olaya şahit olma ihtimali fazladır. Sosyal ve ekonomik memnuniyetsizliklerin isyana dönüşmesi için çaba harcanmaktadır. Zilletin öne çıkması amacıyla hummalı bir gayret sarf edilmektedir. 24 Haziran'da milli uyanışı kundaklayanlar 31 Mart'ta aynısına mahkum olacaklar. CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın.

Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun vurulmalıdır. 4 parçalı Kürdistan komplosu her manada tırpan yemiştir. Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun koparılmalıdır.

