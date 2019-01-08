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Bahçeli duyurdu: Ruh sağlığı yasası Meclis'e geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 10:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi ve teklifin Meclis'e geleceğini duyurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Ceren Damar cinayetine dikkat çekerek "İçimin titrediği bir kadın cinayeti geçen hafta üniversitede gerçekleşmiştir" dedi. Bahçeli, toplumsal sorunlarla ilgili olarak, "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi ve yasa tasarısının Meclis'e geleceğini duyurdu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Suçun özgürlüğü olmaz, cinayetin özgürlüğü olmaz, darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz. Milli iradenin demokratik kararı ve seçimi ile hilesiz hurdasız inşa edilen bir hükümet sistemine geçişin otoriterlik olarak tasviri cehalet değilse kesinlikle akli ve fikri caniliktir. Sövene dilsiz, vurana elsiz kalmayacağız. Özgürlük demek hıyanete cevaz vermek anlamına gelmeyecektir.

RUH SAĞLIĞI YASASI

Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sosyal ve toplumsal pek çok yararı olacağına inandığım yasanın bu yıl içinde TBMM'den çıkarılacağına içten inanıyorum. Yaşanan ağır sorunlar ruh sağlığına olumsuz yönde tesir etmektedir. Ruhsal sorunları olanların yalnızca yüzde 14'ünün uzmana müracaat ettiği tespit edilmiştir. Geçtiğimiz hafta iki akraba aile arasında çatışma çıkmış 18 kişi yaralanmıştır. İçimin titrediği bir kadın cinayeti geçen hafta üniversitede gerçekleşmiştir.

"GİZLİ VE GİZEMLİ ELLER DEVREDE"

Son dönemlerde artan sosyal şiddet, toplumsal gerginlik bizi fazlasıyla kaygılandırmaktadır. 31 Mart seçimlerine yaklaştıkça ihtilaf ve anlaşmazlıklar alarm verici boyutlara çıkmıştır. Gizli ve gizemli eller devrededir. 2018'de suç ve şiddetin envaı türüne şahitlik edilmişti. Sosyal dokumuzu bozmak, siyasi dengemizi baltalamak için tezgah ve tertipler imal edilmektedir. 31 Aralık gecesi yılbaşı kutlamalarında Suriyeli sığınmacı olan iddia edilenlerin Suriye bayrağı açması infiale yol açmıştır. Bunun kimler tarafından tedavüle sokulduğu araştırılmalıdır. Konu önemlidir. Benzeri tahrik ve tacizler zaman zaman vuku bulmaktadır. Milletimizin siniruçlarıyla oynanmaktadır. 31 Mart öncesi ülkemizin huzurunu kaçırmak istiyorlar. 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. En küçük bir kıvılcımın nasıl bir yıkım ve enkaza yol açacağını öngörüp buna göre tedbir geliştirmek zarurettir.

"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"

Bu düşmanlıkların hepsi üst akıl tarafından planlanmaktadır. 31 Mart'a kadar daha fazla olaya şahit olma ihtimali fazladır. Sosyal ve ekonomik memnuniyetsizliklerin isyana dönüşmesi için çaba harcanmaktadır. Zilletin öne çıkması amacıyla hummalı bir gayret sarf edilmektedir. 24 Haziran'da milli uyanışı kundaklayanlar 31 Mart'ta aynısına mahkum olacaklar. CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın.

Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun vurulmalıdır. 4 parçalı Kürdistan komplosu her manada tırpan yemiştir. Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun koparılmalıdır.

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Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
en çok senin ihtiyacın var bahçeli öyle hırlmk la bağırmakla olmaz
Çok doğru bir konu Kesinlikle böyle bir yasanın olması lazım ve öncelikle senin ruh sağlığının yerinde olmadığının belgelenmesi lazım O kadar küfürden sonra halen burada yaşıyorsun ya
Toplum olarak herkes ruh hastalığına yatkın antidepresan tüketim rekoru olduk
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