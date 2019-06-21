Bahçeli, İmralı'nın mektubunu değerlendirdi

ANKARA (AA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçiminin pazar günü yapılacağını, milli iradenin takdir ve tercihinin belli olacağını belirterek, "MHP 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

MHP'nin Cumhur İttifakı’nın başarısı konusunda fedakarca ve kararlılıkla mücadele ettiğinin tartışma götürmez bir gerçek olduğu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir. Çünkü Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır.

Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır.

CHP’nin başını çektiği, İP’in bütün imkanlarıyla destek verdiği, iç ve dış odakların açık açık yardım ve yataklık yaptığı Zillet İttifakı karanlık emellerine ulaşamayacaktır."