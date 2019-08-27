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Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 18:36 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı.

Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı.
Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.
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Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarındaBahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarındaBahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarındaBahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

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